Экс-тренер «Зенита» Спаллетти может возглавить «Спартак»

Москва, 22 апреля. Итальянец Лучано Спаллетти может сменить Доменико Тедеско на посту главного тренера московского «Спартака».

Лучано Спаллетти, с 2009 по 2014 год возглавлявший петербургский «Зенит», претендует на пост главного тренера «Спартака». Об этом сообщили журналисты итальянского портала Sportal.

По данным издания, представители московского клуба несколько раз контактировали с 62-летним специалистом. Спаллетти информацию об интересе «Спартака» к своей персоне пока не комментировал. Последним клубом, в котором работал итальянский наставник, был миланский «Интер». Расположение «нерадзурри» он покинул по окончании сезона-2018/19. Стоит отметить, что под руководством Спаллетти «Зенит» дважды выигрывал золотые медали чемпионата России по футболу.

Ранее московский «Спартак» опроверг информацию об интересе к португальцу Паулу Фонсеке. В настоящее время специалист возглавляет римскую «Рому».