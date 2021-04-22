Аксенов ожидает ажиотажного спроса на отдых в Крыму

Симферополь, 22 апреля. Ажиотажный спрос на проведение летних отпусков ожидается в Крыму, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Только международный аэропорт Симферополь в 2021 году примет более шести млн пассажиров. В целом ожидается большой туристический поток, рассказал Аксенов во время совещания в правительстве Республики Крым.

«Я аккуратно по цифрам говорю, но более шести млн точно, что практически на 20% больше, чем в прошлом году. Сезон обещает зашкаливать», — объяснил глава региона.

Для проведения комфортного и успешного курортного сезона необходимо продолжать кампанию по вакцинации населения от коронавируса, отметил Сергей Аксенов. Он распорядился наращивать темпы иммунизации граждан, передает РИА Новости.

Решение увеличить количество авиарейсов по маршруту Москва — Симферополь было принято в компании «Аэрофлот». С июня вместо 42 рейсов в неделю будет выполняться 98, или до 14 в день, заявили в пресс-службе авиаперевозчика.