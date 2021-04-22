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Павел Прилучный назвал главное качество своего персонажа Михаила Девятаева

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Общество
Павел Прилучный назвал главное качество своего персонажа Михаила Девятаева
ТАСС  /  Александр Демьянчук

Москва, 22 апреля. Известный актер Павел Прилучный рассказал ФАН, что для него стало самым главным в образе летчика, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Звезда российского кино исполнил эту роль в киноленте Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофима «Девятаев», ставшей фильмом-открытием 43-го Московского международного кинофестиваля.

Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с артистом в первый день ММКФ.

По словам Павла Прилучного, самое важное в его персонаже — внутренний стержень.

«Девятаев абсолютно непоколебимый и не задавливаемый ничем. У него есть стержень, который должен быть у настоящего мужчины. Его нельзя было сломать ничем — наверное, это было взято за основу. У него также отсутствует порок уныния: он не унывает никогда, ни в каких случаях».

Напомним, что в четверг, 22 апреля, состоялось торжественное открытие 43-го Московского международного кинофестиваля. Конкурсную программу откроет фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Новая картина Бекмамбетова — это военная драма о подвиге советского летчика, сбежавшего из фашистского концлагеря. Главную роль в фильме исполнил звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный.

Церемония открытия прошла в театре «Россия». В этом году в конкурсную программу кинофестиваля вошли 13 фильмов. Жюри возглавил филиппинский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля Брийянте Мендос.

Среди претендентов на главный приз «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера, «Кофейня в поле» Сяофаня Ши, «Голубое сердце» Мигеля Койула, «Божий человек» Елены Попович и другие картины. Россию на конкурсе представляет фильм «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко. В рамках смотра также пройдут специальные программы, посвященные женскому кино, секция сериалов и ретроспектива фильмов Ким Ки Дука.

Ранее возлюбленная Павла Прилучного Мирослава Карпович очаровала Станислава Садальского. Он посвятил пост звезде сериала «Папины дочки» в Instagram и оставил ей множество комплиментов.

ммкф павел прилучный девятаев
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