Эфир: Ленин жив. Нужно ли хоронить вождя революции, обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 22 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир на тему «Нужно ли хоронить вождя революции».

Владимир Ульянов (Ленин) — марксист, публицист, идеолог и создатель Коммунистического интернационала, основатель Союза Советских Социалистических Республик — родился 22 апреля 1879 года. Эта дата для миллионов его последователей является праздничной, а для миллионов противников — поводом для критики его персоны.

Ко дню рождения Ленина в Москве вновь открылся для посещения его Мавзолей, и туда уже выстраиваются огромные очереди. Москвичи и гости столицы хотят воочию видеть одного из величайших политиков прошлого века. Но есть и противники подобного положения — они требуют Мавзолей закрыть, а Ленина — захоронить.

Ранее группа депутатов Государственной думы подготовила законопроект о перезахоронении Владимира Ленина. Документ предлагал разработать механизм принятия решений о перезахоронении исторических личностей. Однако в итоге разразился скандал. Часть депутатов отозвала свои подписи под законопроектом, назвав его бесперспективным.

Сторонники документа настаивали на том, что содержание и обслуживание Мавзолея обходится государству в существенную сумму (18 млн рублей), предлагая противникам законопроекта взять затраты на себя.

Другие противники Мавзолея Ленина говорят о кощунстве, полагая, что мумии не место в центре Москвы. Им отвечают контраргументами: в километре от Мавзолея — в Египетском зале Пушкинского музея — в стеклянной витрине лежит египетская мумия. Ссылки на родственников Ульянова, якобы настаивавших на захоронении, также разбиваются о факты.

Вот что говорила племянница Ленина Ольга Дмитриевна Ульянова:

«Я неоднократно заявляла и повторю еще раз, что категорически против перезахоронения Владимира Ильича Ленина. <...> Попытки доказать, что существует завещание о том, чтобы его похоронили на Волковом кладбище, несостоятельны. Такого документа нет и быть не могло, в нашей семье также никогда не было разговоров на эту тему».

Global Look Press / Russian Look

В прямом эфире обсудили, есть ли у сторонников и противников захоронения внятные аргументы. И остались ли в России убежденные ленинцы или хотя бы марксисты? А также задались вопросом, можно ли считать Ленина организатором цветной революции.

В обсуждении приняли участие член политбюро партии «Коммунисты России», губернатор Камчатской области (2000–2007 годы) Михаил Машковцев, депутат Астраханской областной думы, координатор регионального отделения ЛДПР Тимофей Щербаков.