Антон Соловьев назвал приоритетные виды спорта для развития и финансирования

Особой поддержки и финансирования сегодня требуют неолимпийские виды спорта. Об этом заявил член штаба ОНФ в Петербурге, зампредседателя Совета директоров ЦФКСиЗ Санкт-Петербурга Антон Соловьев во время эфира ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппы «Патриот».

По мнению чиновника, обратить внимание стоит на боевые единоборства.

«У нас очень большой пласт людей, которые занимаются неолимпийскими видами спорта. Например, боевыми единоборствами. Есть виды спорта официальные. Сейчас идет очень большая работа, и, скорее всего, включат в официальную программу наш национальный вид спорта — самбо», — говорит Соловьев.

vk.com / Антон Соловьев

Кроме того, он указывает и на другие спортивные области, которые нуждаются в развитии.

«Есть и другие виды спорта, которые достаточно популярны, такие как бразильское джиу-джитсу, не-ваза. Сейчас это виды спорта, которые действительно требуют финансирования и поддержки. Несмотря на популярность, в большей степени их финансирует бизнес, чем государство», — отмечает спикер.

К слову, речь о развитии спорта в стране ведется давно, установлены цели. Так, к 2024 году доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна составить 55% населения, к 2030 году — 70%. Об этом говорит текст указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». По словам Соловьева, на данный момент эта цифра колеблется около 50%.

Возможностей заниматься спортом у граждан страны появляется все больше и больше. В марте Госдума приняла закон, по которому россияне смогут вернуть деньги за занятия физкультурой.