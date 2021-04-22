Центробанк понизил курсы доллара и евро к рублю

Москва, 22 апреля. Банк России установил официальные курсы иностранных валют, понизив значения доллара и евро к рублю. Соответствующая информация опубликована на сайте Центробанка РФ.

Согласно регулятору, официальный курс доллара с расчетом на 23 апреля составляет 76,4217 рубля, что на 39,81 копейку ниже предыдущего показателя. Евро ЦБ оценил в 92,0423 рубля. Регулятор понизил курс европейской валюты на 24,90 копейки.

Тем временем биржевые курсы доллара и евро еще больше снижаются к рублю. По состоянию на 13:28 доллар торгуется на отметке 76,20 рубля, стоимость евро составляет 91,81 рубля.

Укрепление рубля к доллару произошло на фоне смягчения геополитической напряженности, которая наступила после обращения президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Позитивный фон также поддерживает отсутствие новых заявлений со стороны западных стран на тему антироссийских санкций.

По мнению аналитиков, укрепление рубля продолжится. При этом, как они считают, котировки нефти не будут влиять на динамику валютного курса, так как в ближайшее время их рост не ожидается.