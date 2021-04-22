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Слова Путина о врагах России в ходе послания вызвали неожиданную реакцию на Западе

Политика
Слова Путина о врагах России в ходе послания вызвали неожиданную реакцию на Западе
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 22 апреля. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предупредил соперников РФ, что они могут серьезно пожалеть, считают иностранные журналисты.

Зарубежные издания неожиданно отреагировали на ежегодную речь российского лидера, в которой, по их мнению, он обозначил новую, более жесткую позицию Москвы по отношению к странам Запада. К примеру, авторы газеты Pais из Испании выпустили материал, посвященный посланию Путина Федеральному собранию, который получил название «Враги России пожалеют». Журналисты заявили, что в речи главы РФ якобы было много «угроз в адрес Запада». Тем не менее российский президент не планирует сжигать мосты, выстраивая хорошие отношения со всем международным сообществом, подчеркнули аналитики.

Журналисты американского издания New York Times также разглядели в словах Путина «угрозы Западу», а в Wall Street Journal эксперты отметили, что позиция Москвы в отношении предполагаемых противников государства теперь будет намного жестче.

kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

«Высказывания Путина в его ежегодном обращении к нации показали, что российский лидер занимает более жесткую линию в отношении своих предполагаемых противников», — подчеркнули аналитики Wall Street Journal.

Журналисты испанской газеты ABC считают, что Владимир Путин намекнул на Украину и ее партнеров, предупредив о серьезных последствиях любых провокаций, о которых их организаторы могут пожалеть.

Ранее член Общественной палаты России Владимир Журавлев положительно оценил решение российского лидера уделить большую часть своей речи внутренним вопросам государства.

путин россия запад послание враги
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