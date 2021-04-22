Певица Катя Лель высказалась об инопланетном происхождении Елизаветы II

Москва, 22 апреля. Популярная исполнительница Катя Лель призналась. что поддерживает конспирологическую теорию Дэвида Айка об инопланетном происхождении королевы Великобритании Елизаветы II.

Вот уже больше года артистка рассказывает о встречах с НЛО и своих сверхспособностях, которые она получила после встречи с инопланетянами. Катя Лель даже активно ведет свой YouTube-канал, где выкладывает интервью с различными экспертами на тему летающих тарелок и различных теорий заговора. Оказалось, что звезда верит в конспирологическую теорию Дэвида Айка об инопланетном происхождении королевы Великобритании Елизаветы II.

По версии Айка, рептилии пришли из другого измерения, чтобы захватить Землю. Скрещивая свое ДНК с человеческим, рептилоиды могут обеспечивать себе более длительное присутствие в нашем мире. Одним из главных представителей инопланетной расы конспиролог называет именно британского монарха.

«Я ему доверяю, много доказательств есть, много ученых об этом говорят. Это уже не скрыть, это настолько на поверхности. Не сегодня, так завтра ты об этом узнаешь, нам помогут узнать об этом те самые высшие силы света», — заявила Катя Лель в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Prt Scr youtube.com / Super

В конце прошлого года ФАН пообщался с экспертом по сектам и психологом, чтобы разобраться, что представляют собой конспирологические теории, а также поискал ответ на вопрос, почему тема мировых заговоров и внеземных цивилизаций продолжает будоражить умы людей.