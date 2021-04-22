«Манчестер Сити» принес извинения болельщикам за вступление в Суперлигу Европы

Манчестер, 22 апреля. Английский клуб «Манчестер Сити» извинился перед фанатами за решение руководства клуба об участии в Европейской Суперлиге.

Каждый зарегистрированный болельщик «Манчестер Сити» получил от клуба письмо с извинениями за вступление в Суперлигу Европы, сообщает Daily Mail. В сообщении говорится, что боссы «совершили ошибку» и рассчитывают вернуть доверие поклонников.

«Приносим извинения нашим фанатам за разочарование и душевные страдания, вызванные последними 72 часами», — отметили представители «Манчестер Сити».

О выходе из проекта уже объявили восемь клубов из 12. Первый розыгрыш турнира должен был стартовать в августе этого года. Президент ФИФА Джанни Инфантино раскритиковал проект, подчеркнув, что его участники не смогут выступать за национальные сборные.

Ранее президент Суперлиги Европы Флорентино Перес выступил в пользу сокращения продолжительности матчей. Он обратил внимание на то, что нынешняя длительность поединков не приветствуется юношами, играющими в PlayStation.