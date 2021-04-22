Тела подозреваемых в убийстве найдены в заброшенном доме в Татарстане

Казань, 22 апреля. Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти двух жителей Ижевска. Их тела были найдены в деревне Мукшур.

По данным республиканского СУ СКР, мужчины 35 и 42 лет подозревались в совершении расправы над горожанкой. Фигуранты предпочли после преступления скрыться из Ижевска.

Правоохранители получили данные, что мужчины могут прятаться в деревне Мукшур, где жил отец одного из них. Силовики установили, что беглецы находились в заброшенном доме, который был потом блокирован.

Следователи считают, что один из фигурантов застрелил своего подельника, а затем решил свести счеты с жизнью. По факту убийства двух лиц возбуждено уголовное дело.

В Туле правоохранители устанавливают обстоятельства смерти работника крупного предприятия, сообщал ФАН.