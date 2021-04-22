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Стилист Махмудов раскрыл главный принцип нового образа Долиной

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Стилист Махмудов раскрыл главный принцип нового образа Долиной
Федеральное агентство новостей  / 

Дизайнер и стилист Джемал Махмудов раскрыл секрет преображения народной артистки РФ Ларисы Долиной. Эксперт рассказал ФАН, какими принципами руководствовался при выборе нового стиля певицы.

Лариса Долина стала участницей YouTube-шоу Doctor Style, которое ведет Махмудов. Стилист оценил наряды певицы и подобрал ей новые образы для предстоящего шоу. Дизайнер обратил внимание, что исполнительница сильно помолодела и похудела. Махмудов предположил, что преображение на самом деле связано с изменениями в личной жизни артистки. Сама же Долина слухи о личной жизни не комментирует.

«Я про свою личную жизнь не очень люблю рассказывать. Хороший внешний вид влияет на самооценку. Ну, и надоело на себе носить тяжесть лишних килограммов», — призналась Долина.

Стилист Махмудов раскрыл главный принцип нового образа Долиной
Федеральное агентство новостей  / 

Стилист рассказал, что работа с Ларисой Долиной доставила ему большое удовольствие. Певица выглядит гораздо моложе своих лет и легко трансформируется, отметил он.

«Лариса Александровна — уникальная женщина, которая меняется на глазах: настроение, внешний вид. Она может в любую секунду выглядеть роскошно», — восхитился дизайнер.

По словам Махмудова, в шоу он пытался изменить стиль Долиной и подобрать ей подходящий образ.

«Что касается одежды, то здесь она шалит не по-детски. Я пытался настроить и подвести ее, что в этом возрасте нужно быть более осторожной, менее склонной к экспериментам и точно попадать в образ, стиль и одежду», — рассказал стилист.

Стилист Махмудов раскрыл главный принцип нового образа Долиной
Федеральное агентство новостей  / 

Махмудов назвал уникальной естественную красоту певицы — ей удается выглядеть гораздо моложе своих 65 лет. При этом Долина не прибегала к пластике, а сделанные во время шоу снимки не фотошопили.

«Во время первого знакомства, я ее не узнал сначала, это была маленькая женщина, но как только она приводит себя в порядок, это серьезная гранд-дива, от которой [идет] сильная энергетика», — добавил он.

Дизайнер также рассказал, какими принципами он руководствовался при выборе образа Долиной. Махмудов советует женщинам, желающим выглядеть молодо, следовать его рекомендациям.

«Умеренность, классическая подача, меньше экспериментов, потому что в таком возрасте они не всегда удачные. Я бы посоветовал обратить внимание, как одевается английская аристократия», — заключил собеседник ФАН.

Ранее Махмудов рассказал, сколько Лариса Долина потратила на преображение. Исполнительница сильно изменилась и похудела до 44 размера.

стиль лариса долина джемал махмудов
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