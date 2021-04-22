«Иран-контрас»: как ЦРУ финансировало ультраправых боевиков в Никарагуа

Наркобизнес в Латинской Америке никогда не был политически нейтральным. Еще в Колумбии в гражданской войне принимали участие боевики картеля Кали, которые убивали левых радикалов из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC).

Интересы Центрального разведывательного управления США, которое считало главной угрозой для Америки левых повстанцев-марксистов, вступали в противоречие с задачами Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Во время войны в Никарагуа ЦРУ стало помогать торговцам кокаином, которые противостояли сандинистам.

Михаил Поликарпов специально для международной редакции Федерального агентства новостей рассказывает, к чему привело крупнейший в истории наркозаговор с участием ЦРУ.

Гражданская война в Никарагуа

В 1978 году в Никарагуа началось восстание, которое переросло в гражданскую войну. Не получив военной поддержки от США, диктатор Анастасио Сомоса покинул страну. В июле 1979 года бойцы Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) заняли столицу Манагуа.

Но мир в Никарагуа не наступил. Там появились отряды, воевавшие с сандинистами, и получившие известность как «контрас». Фактически под этим брендом были объединены несколько групп различной политической ориентации. Среди руководителей северных контрас, которые базировались в Гондурасе, было много сторонников Сомосы. В рядах «южных», окопавшихся в Коста-Рике, были даже ультралевые формирования. А на востоке страны, на Москитовом берегу, воевали партизаны-индейцы, которые добивались независимости и автономии.

В начале 80-х контрас совершали небольшие рейды вглубь территории Никарагуа, а с 1983 года развернулась масштабная война.

Соединенные Штаты снабжали повстанцев и координировали их действия. Диверсанты с моря минировали никарагуанские порты, что привело к серьезным проблемам в экспорте и импорте. Так как Конгресс США в 1984-1986 годах не разрешил их финансирование, понадобились хитроумные схемы вроде «Иран-контрас», которыми руководил подполковник морской пехоты Оливер Норт. Были в этих схемах замешаны и наркотики.

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Известно о нескольких наркогруппировках из Никарагуа. Одну из них возглавлял бывший летчик национальной гвардии Карлос Аугусто Кабесас. В США он торговал кокаином, поступавшим от контрас из Коста-Рики. Наркотики приобретали также у колумбийского наркокартеля Кали.

ФБР узнало о деятельности этой группы в 1982 году. В США в 1983 году были произведены аресты никарагуанцев, но вмешалось ЦРУ — и тех отпустили. И даже вернули изъятые при аресте деньги.

Барри Сил: меж двух огней

Самым известным наркоторговцем стал Барри Сил, который впоследствии стал прототипом главного героя фильма «Сделано в Америке» (2017). Он не был похож на Тома Круза, сыгравшего в фильме — тучного весельчака колумбийцы называли Эль Гордо («Толстяк»).

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У Барри Сила была очень бурная биография. Есть мнение, что он работал на ЦРУ с начала 50-х годов. К числу косвенных доказательств относится фото, сделанное в январе 1963 года. Там пилот сидит рядом с бывшим главой ЦРУ Портером Госсом.

Базой Сила стал аэропорт Мена в штате Арканзас. По официальной версии, в 80-е годы он работал на Медельинский картель и доставлял в США кокаин, сбрасывая его над определенными местами. В ходе расследования на него вышло Управление по борьбе с наркотиками США (DEA). Чтобы избежать длительного тюремного срока, он согласился работать в качестве информатора

wikipedia.org / USAF Museum / Public Domain

В июне 1984 Барри Сил посадил свой грузовой самолет С-123 на базе ВВС Хомстед недалеко от Майами. На борту находился большой груз кокаина, который, по словам пилота, он привез из Никарагуа.

Вскоре в СМИ просочилась информация, в которой утверждалось, что высшие лидеры Никарагуа, в том числе брат президента Никарагуа Даниэль Ортега, вовлечены в торговлю кокаином с помощью СССР и Кубы. Источником этих сведений был Барри Сил. Администрация Рональда Рейгана использовала эту историю для того, чтобы добиться поддержки в Конгрессе.

wikipedia.org / White House Photographs / Public Domain

16 марта 1986 года Рональд Рейган по телевидению показал фотографию, сделанную камерой, скрытно установленной в самолете Сила. Утверждалось, что на этом снимке был Федерико Воган, помощник никарагуанского команданте Томаса Борхе. Воган якобы загружал наркотики в самолет, стоящий на военном аэродроме.

Впоследствии Госдепартамент признал, что это был гражданский аэродром, используемый в сельском хозяйстве. Никаких других фактов, которые бы позволили связать какое-либо должностное лицо в Никарагуа с наркоторговлей, предоставлено не было.

Как писал Wall Street Journal, четыре пилота-наркоторговца, сидевшие в тюрьме во Флориде, утверждали, что знали Барри Сила как участника сети, которая доставляла в Центральную Америку оружие для контрас, а затем обратно в США летела с кокаином. Так, Сил бывал в Гондурасе. Кроме того, его встречали на авиабазе Иллопанго в Сальвадоре, куда переправлялась большая часть оружия для повстанцев. Сам Сил рассказывал своим коллегам, что работал на ЦРУ.

wikipedia.org / Tiomono / CC BY-SA 3.0

Контрабандист заработал около 50 миллионов долларов на ввозе кокаина. Еще примерно 600-700 тысяч долларов он получил от Управления по борьбе с наркотиками. Обвинения в адрес высшего руководства Никарагуа было ключевым элементом сделки, которую предложил Сил. Он также сообщил, что Медельинский картель собирается распространить свою деятельность в Никарагуа.

Барри Сил утверждал, что в 1984 году он прилетал в Манагуа. Но по ошибке его самолет был подбит зенитным огнем. Во время повторного рейса в Никарагуа он скрытой камерой сделал снимки нескольких человек. Один из них был идентифицирован как Фредерико Воган, а второй — как Пабло Эскобар.

Правительство Никарагуа заявило, что Воган работал в 1982-1983 годах заместителем менеджера экспортно-импортной компании, но к 1984 году покинул ее. И он никогда не был помощником команданте. Хотя у США был договор об экстрадиции с Никарагуа, федеральная прокуратура никогда не делала запрос о выдаче Вогана. Это может указывать, что его фото является провокацией. А Пабло Эскобара, если на снимке действительно он, Сил мог сфотографировать и в Колумбии.

После откровений Барри Сила в Медельинском картеле поняли, что тот было двойным агентом. И назначили за его жизнь высокую цену.

Американский судья, судивший Барри Сила за ввоз наркотиков, оставил его на свободе согласно условиям сделки. Но при этом пилоту фактически подписали смертный приговор. По решению суда с Сила сняли охрану, и в течение шести месяцев он должен был ночевать в общежитии «Армии спасения». Так контрабандист стал легкой мишенью и 19 февраля 1986 года был застрелен прибывшими из Колумбии убийцами.

Представление, что прямо во время войны через Никарагуа можно организовать путь наркотрафика вообще выглядит странно. Непонятно чьи грузовые борта над зоной конфликта — это в первую очередь цель для ПВО. Так, самолет С-123, на котором ранее летал Сил, был в октябре 1986 года сбит над Никарагуа, когда пытался сбросить с воздуха партию снаряжения для контрас.

Позже один из основателей Медельинского картеля Хорхе Очоа в своем интервью сказал, что США пытались «за уши» притянуть Никарагуа к наркобизнесу. И ему также предлагали дать такие показания. А Барри Сил, по его словам, был человеком, который работал на тех, кто больше предложит. В том числе и на ЦРУ.

Губернатором Арканзаса, где находится аэропорт Мена, в 1983-1992 годах был Билл Клинтон. Сотрудник его личной охраны Ларри Паттерсон подтвердил под присягой, что губернатор знал о больших партиях оружия и наркотиков, которые проходили через аэропорт, и знал, что это была операция ЦРУ.

Темный альянс

В США очень популярны различные теории заговора. Члены американского ультраправого «ополчения», которые ожидали в 90-е годы вторжения войск ООН в США, закрашивали дорожные знаки, чтобы ввести врагов в заблуждение. В основном удавалось сбить с толку дорожные службы в отдельных штатах.

Отдельное место занимает афроамериканская община. Так, общественный деятель, лидер организации «Нация ислама», Луис Фаррахан является сторонником теории еврейского заговора. И возлагает на евреев ответственность за две мировые войны и финансирование Гитлера. Высокий уровень наркомании и заболеваемости СПИД среди афроамериканского населения привел к появлению версий, что в США за распространением наркотиков, в том числе крэка, стоят власти и ЦРУ. Якобы так они хотят уничтожить афроамериканскую общину. СПИД, согласно этим теориям, тоже создан рукотворно для уничтожения черных.

Зерно истины в утверждениях о роли ЦРУ в распространении крэк-кокаина на самом деле есть.

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Американский журналист Гэри Уэбб, который специализировался на журналистских расследованиях, опубликовал в августе 1996 года в калифорнийской газете San Jose Mercury News цикл из трех статей, получивших название Dark Alliance («Темный альянс»).

Главными его героями стали никарагуанцы Оскар Данило Бландон и Норвин Менесес, которые ввозили в Калифорнию кокаин. То, что власти не мешали этому бизнесу, привело журналиста к мысли, что наркодельцов прикрывает ЦРУ.

Норвин Менесес занимался наркобизнесом еще до появления Медельинского картеля. Все началось с того, что в 1970-е годы в Никарагуа совершил вынужденную посадку самолет с колумбийским кокаином. Полицией в Манагуа тогда командовал полковник Эдмундо Менесес, брат Норвина. Самолет отпустили, но кокаин конфисковали — и использовали для «стартапа». С 1976 года Менесес был известен DEA как поставщик кокаина в Манагуа.

В 1979 году Норвин Менесес бежал из Никарагуа — сначала в Коста-Рику, затем переехал в США. В Калифорнии Менесес продолжил сбывать наркотики, направляя вырученные деньги руководству северных контрас, в Гондурас.

Первоначально кокаин покупали в Майами, а с 1984 года наладили контакты с Колумбией, используя как промежуточное звено Коста-Рику.

wikipedia.org / Name invalid / Public Domain

Поставки кокаина позволили темнокожему наркоторговцу Рику Россу, жившему в Лос-Анжелесе, наладить широкомасштабное производство крэка (кристаллической версии кокаина, пригодной для курения). По оценкам федеральной прокуратуры, в период с 1982 по 1989 год Росс купил и перепродал три тонны кокаина. В долларах 1980 года его валовой доход превышал 900 миллионов долларов, а прибыль — почти 300 миллионов долларов. Чтобы пересчитать на современные доллары, эти цифры следует умножить на три. Для создания розничной сети он опирался на афроамериканские банды «Криспс» и «Бладз». Его империя росла и охватила 42 американских города. По мере роста сбытовой сети стоимость кокаина, который ему поставляли никарагуанцы, снизилась с 60 тысяч до 10 тысяч долларов за килограмм.

Рик Росс считал себя банкиром в теневой экономике, писал журнал Esquire, работая с единственной валютой, доступной для обездоленного сегмента общества. Выдавая ничем не обеспеченные микрозаймы, он «создавал рабочие места».

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Опираясь на результаты расследования, проведенного Гэри Уэббом в 1996 году, многие пришли к выводу, что ЦРУ спровоцировало «крэковую эпидемию» в США, допустив или закрыв глаза на массовые поставки кокаина. За свои заявления журналист поплатился карьерой и в итоге, в возрасте 49 лет, погиб. По официальной версии — покончил жизнь самоубийством, получив две пули в голову.

Этой истории посвящен фильм «Убить гонца» (2014), а также сериал «Снегопад». В сериале главный темнокожий герой показан как образованный, начитанный афроамериканский парень, который пытается жить честно, но не может ничего добиться, «так как игра подкручена».

В реальной жизни Рик Росс не смог поступить в университет, так как выяснилось, что он не умеет читать и писать. В школе он занимался теннисом — и по просьбе тренера учителя закрывали глаза на это. Создавший бизнес-империю Рик Росс научился читать и писать уже в тюрьме, в возрасте 28 лет.

Дешевый крэк, популярный среди бедных, вызывает быстрое привыкание. Американские власти довольно быстро осознали опасность этого наркотика и приняли драконовские меры. Закон о борьбе со злоупотреблением наркотиками, введенный в 1986 году, ужесточил меры наказания за хранение и употребление крэк-кокаина. Он предусматривал обязательное минимальное наказание в виде пяти лет без права досрочного освобождения за хранение пяти граммов крэка. Чтобы получить такое же наказание с порошковым кокаином, нужно было иметь его 500 граммов.

Это несоответствие приговоров было уменьшено с соотношения 100 к 1 до 18 к 1 Законом о справедливом приговоре, принятым уже при Бараке Обаме, в 2010 году.

Однако закон 1986 года привел к резкому росту количества заключенных афроамериканцев в США. Как отмечал в 2013 году журнал Esquire, 30% афроамериканцев моложе 30 лет отбывают тюремное заключение или находятся на испытательном или условно-досрочном освобождении.

Общая криминализация чернокожей общины в США стала побочным эффектом войны в Никарагуа — и вмешательства ЦРУ в эту войну.