Крокодил Гена и Мишка появятся в новом выпуске шоу «Маска»

Москва, 22 апреля. Организаторы телепроекта «Маска» подготовили для зрителей еще один сюрприз. На сцену вместе с постоянными участниками выйдут два новых персонажа.

Во втором полуфинале второго сезона выступят два специальных гостя — Крокодил Гена и Мишка. Они выйдут на одну сцены с оставшимися в проекте участниками и покажут свои номера. Что именно подготовили гости, держится в строжайшем секрете.

«Как и всегда, никто не знает, кто скрывается под масками. Однако дебютанты «Маски», в отличие от постоянных героев проекта, раскроют свою личность сразу после выступления», — говорится в сообщении шоу «Маска» в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @maskantv

Сейчас в проекте остались пять участников: Лама, Крокодил, Неваляшка, Заяц и Змея. Но в это воскресенье участников станет меньше. В прошлый раз зрителей порадовали два гостя – Султан и Слоник. В маске первого был отец Филиппа Киркорова Бедрос, а в костюме Слоника пряталась Глюкоза.

Председатель жюри — Киркоров — был шокирован появлением отца на проекте. Он долго не мог поверить в это. А его реакция на разоблачение Султана стала мемом.