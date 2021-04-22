Ракета «Союз-2.1б» установлена на стартовый стол космодрома Восточный

Москва, 22 апреля. Российский ракетоноситель «Союз-2.1б» с очередной партией британских спутников OneWeb смонтирован на стартовой площадке космодрома Восточный, идет подготовка к его запуску.

Об этом сообщили официальные представители государственной корпорации «Роскосмос». Старт «Союза-2.1б» для вывода на орбиту спутников OneWeb запланирован на 26 апреля и должен состояться в 01:14 по московскому времени.

Ранее сообщалось об успехах и приоритетах России в деле освоения ближнего космического пространства и Луны.