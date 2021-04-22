Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 13:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:41
Общество
«Мою машину списали в другом городе»: в ГИБДД рассказали, как добиться справедливости
13:41
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель заявила об инопланетном вторжении на Землю к 2030 году
13:40
Общество
Крымские хирурги описали уникальный способ удаления опухолей предстательной железы
13:38
Общество
Количество рейсов между Москвой и Крымом увеличится в июне
13:36
Экономика
Центробанк понизил курсы доллара и евро к рублю
13:35
Политика
Слова Путина о врагах России в ходе послания вызвали неожиданную реакцию на Западе
13:35
Весь мир
Аналитики зафиксировали ухудшение продовольственного кризиса в Судане
13:35
Происшествия
Обманувших 120 человек организаторов финансовой пирамиды задержали в Москве
13:35
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель высказалась об инопланетном происхождении Елизаветы II
13:33
Спорт
«Манчестер Сити» принес извинения болельщикам за вступление в Суперлигу Европы
13:33
Происшествия
Тела подозреваемых в убийстве найдены в заброшенном доме в Татарстане
13:30
Общество
Крокодил Гена и Мишка появятся в новом выпуске шоу «Маска»
13:29
Технологии
Ракета «Союз-2.1б» установлена на стартовый стол космодрома Восточный
13:28
Общество
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Послание-2021: открывая страну и ее героев
13:26
Общество
В отходы с головой: каковы последствия внедрения мусорной реформы в Перми
13:26
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель начала исцелять людей после встречи с НЛО
13:26
Общество
Более 20 дагестанцев вошли в сборную России на чемпионате Европы по грэпплингу
13:25
Происшествия
Обыски в администрации Евпатории связаны с махинациями с недвижимостью в Крыму
13:19
Происшествия
Суд в Дагестане вынес приговор по делу о финансировании терроризма
13:19
Общество
На «финальную битву» ФБК вышли всего 3,2% россиян из 500 тысяч с «протестного» сайта
Все новости

Певица Катя Лель начала исцелять людей после встречи с НЛО

Шоу-бизнес
Певица Катя Лель начала исцелять людей после встречи с НЛО
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 22 апреля. Певица Катя Лель рассказала, что помогла многим людям излечиться от травм и болезней с помощью «безумной энергии» в руках. Способности, по ее словам, она получила от инопланетян.

Первая мистическая встреча произошла еще в 1990 году, когда певице было 16 лет. По словам артистки, она долгое время ничего не рассказывала об этом и пыталась сохранить все в тайне. Звезда была уверена, что ее осудят и будут над ней смеяться. Однако сейчас публика готова к подобным откровениям, считает Катя Лель.

Через какое-то время после этого события звезда обнаружила у себя сверхспособности. По словам Лель, она получила силу исцелять людей. С помощью «безумной энергии» в руках певица даже вылечила тромбофлебит, который диагностировали ее подруге.

«У меня стала появляться энергия в руках, безумная энергия, руки стали краснеть, они стали гореть, я не понимала, для чего мне это дают. И вдруг ко мне стали приходить люди, которые стали просить помощи», — рассказала артистка в эфире YouTube- шоу «Алена, блин!».

Prt Scr youtube.com  / Super

Она не скрывает, что безумно счастлива обладать такой способностью и помогать людям. Около года назад костюмер певицы получил серьезную травму после падения с велосипеда. Сложная операция не потребовалась после «энергетического» лечения Кати Лель.

«Мне так жалко стало, я четыре-пять раз ей сделала — просто поводила с молитвой «Отче наш» по плечу и сказала ей, что она на 70% уже здорова. Но она пошла на операцию, а ей сказали, что наросла плацента, которая соединяет плечо и руку, и операция больше не нужна», — заявила звезда.

В конце января певица предъявила «доказательства» слежки за ней инопланетянами. Исполнительница хита «Муси-пуси» в соцсети показала видео, на котором виден некий светящийся круг в небе над домами.

здоровье нло певица катя лель способности мистика
Комментировать
Самое популярное
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 155514 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 73239 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 57836 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 49194 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 41795 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Все новости / Шоу-бизнес / Певица Катя Лель начала исцелять людей после встречи с НЛО
Рейтинг@Mail.ru