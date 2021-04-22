Певица Катя Лель начала исцелять людей после встречи с НЛО

Москва, 22 апреля. Певица Катя Лель рассказала, что помогла многим людям излечиться от травм и болезней с помощью «безумной энергии» в руках. Способности, по ее словам, она получила от инопланетян.

Первая мистическая встреча произошла еще в 1990 году, когда певице было 16 лет. По словам артистки, она долгое время ничего не рассказывала об этом и пыталась сохранить все в тайне. Звезда была уверена, что ее осудят и будут над ней смеяться. Однако сейчас публика готова к подобным откровениям, считает Катя Лель.

Через какое-то время после этого события звезда обнаружила у себя сверхспособности. По словам Лель, она получила силу исцелять людей. С помощью «безумной энергии» в руках певица даже вылечила тромбофлебит, который диагностировали ее подруге.

«У меня стала появляться энергия в руках, безумная энергия, руки стали краснеть, они стали гореть, я не понимала, для чего мне это дают. И вдруг ко мне стали приходить люди, которые стали просить помощи», — рассказала артистка в эфире YouTube- шоу «Алена, блин!».

Prt Scr youtube.com / Super

Она не скрывает, что безумно счастлива обладать такой способностью и помогать людям. Около года назад костюмер певицы получил серьезную травму после падения с велосипеда. Сложная операция не потребовалась после «энергетического» лечения Кати Лель.

«Мне так жалко стало, я четыре-пять раз ей сделала — просто поводила с молитвой «Отче наш» по плечу и сказала ей, что она на 70% уже здорова. Но она пошла на операцию, а ей сказали, что наросла плацента, которая соединяет плечо и руку, и операция больше не нужна», — заявила звезда.

В конце января певица предъявила «доказательства» слежки за ней инопланетянами. Исполнительница хита «Муси-пуси» в соцсети показала видео, на котором виден некий светящийся круг в небе над домами.