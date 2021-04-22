Специалист по инновациям: У Москвы есть шанс стать самым умным городом планеты

Какими будут города через несколько десятилетий? Прогнозы футурологов, ориентирующихся на современные тренды в области развития технологий, поражают воображение.

Представьте, вы садитесь в беспилотный автомобиль, который не требует вашего управления, соблюдает правила дорожного движения и всегда сохраняет безопасную дистанцию с другими автомобилями. Добравшись до пункта назначения, вы оставите автомобиль у входа, после чего он сам отправится на умную парковку, найдет свободное место и припаркуется.

В муниципальном здании вас встретит голографическая фигура, которая подскажет, где находится нужный кабинет. А в воздухе возле дверей ресторана, где захочется пообедать, по запросу всплывет табличка отзывами клиентов.

Оформить любые государственные услуги можно будет с помощью мобильного телефона в несколько кликов. Получить консультацию врача — по видеосвязи, не выходя из дома. Благодаря дистанционному контролю здоровья, глобальной цифровой системе здравоохранения, участию искусственного интеллекта в постановке диагноза, умным медицинским гаджетам и прочим достижениям прогресса, средняя продолжительность жизни человека сможет перешагнуть за 100 лет.

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Все это и многое другое — не фантастика и даже не отдаленные прогнозы ученых. Перечисленные технологии существуют уже сегодня. Пока они встречаются в нашей повседневной жизни не так часто, но через несколько десятилетий смогут стать привычны каждому, что будет способствовать повышению качества жизни людей. В том числе, это произойдет благодаря активному развитию умных городов, которое сегодня происходит во многих странах мира, в том числе и в России.

Умный город — это город, инфраструктура которого включает в себя сотни различных инновационных решений, охватывающих разные стороны жизни людей. Иными словами, это использование передовых достижений науки и техники для того, чтобы жизнь горожан была максимально удобна и комфортна. Чтобы на улицах не было пробок и других транспортных проблем, социальные вопросы жителей решались быстро и эффективно, городское пространство было безопасно, эстетично и экологично, а у горожан имелись все возможности для реализации своих финансовых, творческих и всех остальных амбиций.

В Москве умный город создается совместными усилиями государства, граждан, корпораций, инвесторов, среднего-малого бизнеса и стартапов. В этом принимает участие и Агентство инноваций Москвы с программой «Московский акселератор», которая дает технологичным проектам возможность развития и масштабирования.

Например, в рамках трека BuildTech, направленного на поддержку инновационных компаний в области строительства, принимает участие одна из платформ для создания умных домов, которая помогает застройщикам интегрировать умные технологии в квартиры и инженерные системы возводящихся домов и управлять ими через свою уникальную платформу. Или же городские урны, работающие на солнечных батареях, умеющие прессовать отходы и сообщать коммунальным службам о заполнении.

Уже сейчас Москва — очень развитый город. Более того, наша столица — один из мировых лидеров по применению интеллектуальных технологий для улучшения жизни граждан. В 2020 году международное консалтинговое агентство присудило Москве четвертое место в своем знаменитом списке 100 лучших городов мира.

ФБА «Экономика сегодня» /

Из важных и сложных интеллектуальный решений, которые уже внедрены в городе, можно назвать портал электронных услуг, с помощью которого граждане удаленно записываются к врачу, оплачивают коммунальные счета, оформляют документы и получают еще несколько сотен дистанционных услуг. Также развивается транспортная система — данные тысяч светофоров, камер и детекторов дорожного движения в режиме реального времени попадают в аналитический центр и дают возможность оперативно управлять ситуацией на дорогах.

Отдельно стоит сказать про Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), где ежедневно фиксируется более 250 тысяч записей на прием к врачам, а общее количество пациентов уже превысило 13 миллионов. И это всего несколько из многих десятков сложных интеллектуальных решений, которые внедряются и развиваются в нашей столице.

Интеллектуальные системы для горожан сегодня внедряются не только в Москве, но и во многих других крупных российских городах. Даже в небольших поселках уже давно постепенно появляется цифровая инфраструктура — от бесконтактной оплаты товаров в магазинах до установки умных счетчиков на свет и воду в домах. Эта тенденция развивается, так что в ближайшее время все города России ждет цифровизация.

Умный город не может существовать без поддержки жителей. Одна из важных его особенностей — это самоорганизация, участие граждан в решении общих вопросов. Сегодня в Москве создано несколько крупных ресурсов, которые позволяют горожанам во взаимодействии с чиновниками и коммунальными службами делать столицу лучше.

Федеральное агентство новостей /

Например, через портал «Наш город» любой человек может пожаловаться на неисправное освещение подъезда, а затем проконтролировать решение этой проблемы. С помощью площадки «Активный гражданин» москвичи голосуют за благоустройство улиц, особенности районных поликлиник, программы городских праздников и прочее.

Платформа «Город идей» дает возможность вносить предложения по развитию Москвы, каждое из которых будет рассмотрено экспертами, а лучшие — претворяться в жизнь. Таким образом, умный город — это не только технологии, это суммарный интеллект всех жителей, которые не жалеют времени и идей для развития своего пространства.

Поскольку умный город — огромное, очень сложное и разноплановое явление, его создание возможно только при активном взаимодействии граждан, государства и бизнеса. Государство, привлекая футурологов и множество других экспертов из разных сфер, разрабатывает глобальные стратегии развития городов.

Обладая большими ресурсами, крупные корпорации реализуют эти концепции. Им необходимы яркие и прорывные идеи, которые смогут упрощать производство, оптимизировать процессы, экономить бюджет. Такие инновации находятся у молодых амбициозных компаний.

Чтобы объединять большой бизнес и стартапы, существует, в частности, «Московский акселератор». Участие в его программах позволяет высокотехнологичным компаниям быстро найти крупных партнеров и запустить свои проекты, используя их ресурсы. Например, интерес одной из крупнейших в мире металлургических компаний вызвала цифровая платформа закупок стройматериалов «Кирпич» — один из резидентов трека BuildTech.

Платформа проводит торги, оказывает различные аналитические услуги и сопровождает застройщиков на протяжении всего процесса покупки и доставки материалов, что исключает откаты, завышенные цены, недобросовестных поставщиков и прочие неприятные вещи. Объединение инновационных решений и ресурсов крупного бизнеса дает важную синергию, гарантирующую высокий результат.