Хартум, 22 апреля. Почти 10 миллионов граждан Судана столкнулись с нехваткой продуктов питания, говорится в докладе Международной группы по продовольственной безопасности (FSC).

Глобальный отчет подготовлен при содействии сотрудников движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а также специалистов Организации Объединенных Наций. Исследование охватывает период с июня по сентябрь 2020 года.

Согласно документу, продовольственный кризис в Судане остается на высоком уровне. Аналитики связывают это с длительным перемещением населения, экономическим спадом, инфляцией и ростом цен на продукты питания, усугубляемым последствиями пандемии COVID-19.

«Ограничительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции значительно сократили перевозку товаров, рыночную функцию и трансграничную торговлю, поставив под угрозу малоимущих граждан, лишившихся доступа к средствам первой необходимости», — говорится в отчете.

Global Look Press / Xinhua

По оценкам специалистов, 9,6 млн человек нуждаются в продуктах питания и питьевой воде. Продовольственный кризис наблюдается в 10 из 18 штатах Судана. Больше всего страдают жители таких регионов, как Южный Кордофан, Голубой Нил и Северный Дарфур.

«Зафиксирован резкий скачок по сравнению с 2019 годом. Более 20% населения страны находятся в зоне риска», — считают аналитики FSC.

Дефицит продовольствия, также известный как «хлебный кризис», начался в Судане в 2019 году. Он привел к военному перевороту в стране и отстранению президента Омара аль-Башира от власти.

В результате революции сформировано новое правительство под руководством премьера Абдаллы Хамдока. Он пообещал решить социальные проблемы граждан, однако за два года ситуация только усугубилась, что спровоцировало новую волну протестов.

Федеральное агентство новостей /

На помощь суданцам пришла Россия, которая предоставила гуманитарную помощь в преддверии священного месяца Рамадан. По инициативе петербургского предпринимателя Евгения Пригожина в Хартум доставили миллион продуктовых наборов. В них вошли мука, сахар, рис и другие крупы.