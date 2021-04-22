Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 13:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:41
Общество
«Мою машину списали в другом городе»: в ГИБДД рассказали, как добиться справедливости
13:41
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель заявила об инопланетном вторжении на Землю к 2030 году
13:40
Общество
Крымские хирурги описали уникальный способ удаления опухолей предстательной железы
13:38
Общество
Количество рейсов между Москвой и Крымом увеличится в июне
13:36
Экономика
Центробанк понизил курсы доллара и евро к рублю
13:35
Политика
Слова Путина о врагах России в ходе послания вызвали неожиданную реакцию на Западе
13:35
Весь мир
Аналитики зафиксировали ухудшение продовольственного кризиса в Судане
13:35
Происшествия
Обманувших 120 человек организаторов финансовой пирамиды задержали в Москве
13:35
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель высказалась об инопланетном происхождении Елизаветы II
13:33
Спорт
«Манчестер Сити» принес извинения болельщикам за вступление в Суперлигу Европы
13:33
Происшествия
Тела подозреваемых в убийстве найдены в заброшенном доме в Татарстане
13:30
Общество
Крокодил Гена и Мишка появятся в новом выпуске шоу «Маска»
13:29
Технологии
Ракета «Союз-2.1б» установлена на стартовый стол космодрома Восточный
13:28
Общество
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Послание-2021: открывая страну и ее героев
13:26
Общество
В отходы с головой: каковы последствия внедрения мусорной реформы в Перми
13:26
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель начала исцелять людей после встречи с НЛО
13:26
Общество
Более 20 дагестанцев вошли в сборную России на чемпионате Европы по грэпплингу
13:25
Происшествия
Обыски в администрации Евпатории связаны с махинациями с недвижимостью в Крыму
13:19
Происшествия
Суд в Дагестане вынес приговор по делу о финансировании терроризма
13:19
Общество
На «финальную битву» ФБК вышли всего 3,2% россиян из 500 тысяч с «протестного» сайта
Все новости

Аналитики зафиксировали ухудшение продовольственного кризиса в Судане

Весь мир
Аналитики зафиксировали ухудшение продовольственного кризиса в Судане
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 22 апреля. Почти 10 миллионов граждан Судана столкнулись с нехваткой продуктов питания, говорится в докладе Международной группы по продовольственной безопасности (FSC).

Глобальный отчет подготовлен при содействии сотрудников движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а также специалистов Организации Объединенных Наций. Исследование охватывает период с июня по сентябрь 2020 года.

Согласно документу, продовольственный кризис в Судане остается на высоком уровне. Аналитики связывают это с длительным перемещением населения, экономическим спадом, инфляцией и ростом цен на продукты питания, усугубляемым последствиями пандемии COVID-19.

«Ограничительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции значительно сократили перевозку товаров, рыночную функцию и трансграничную торговлю, поставив под угрозу малоимущих граждан, лишившихся доступа к средствам первой необходимости», — говорится в отчете.

Аналитики зафиксировали ухудшение продовольственного кризиса в Судане
Global Look Press  / Xinhua

По оценкам специалистов, 9,6 млн человек нуждаются в продуктах питания и питьевой воде. Продовольственный кризис наблюдается в 10 из 18 штатах Судана. Больше всего страдают жители таких регионов, как Южный Кордофан, Голубой Нил и Северный Дарфур.

«Зафиксирован резкий скачок по сравнению с 2019 годом. Более 20% населения страны находятся в зоне риска», — считают аналитики FSC.

Дефицит продовольствия, также известный как «хлебный кризис», начался в Судане в 2019 году. Он привел к военному перевороту в стране и отстранению президента Омара аль-Башира от власти.

В результате революции сформировано новое правительство под руководством премьера Абдаллы Хамдока. Он пообещал решить социальные проблемы граждан, однако за два года ситуация только усугубилась, что спровоцировало новую волну протестов.

Аналитики зафиксировали ухудшение продовольственного кризиса в Судане
Федеральное агентство новостей  / 

На помощь суданцам пришла Россия, которая предоставила гуманитарную помощь в преддверии священного месяца Рамадан. По инициативе петербургского предпринимателя Евгения Пригожина в Хартум доставили миллион продуктовых наборов. В них вошли мука, сахар, рис и другие крупы.

кризис судан
Комментировать
Самое популярное
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 154692 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 72588 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 57332 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 47791 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 41370 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Все новости / Весь мир / Аналитики зафиксировали ухудшение продовольственного кризиса в Судане
Рейтинг@Mail.ru