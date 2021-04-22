Совладелец «Технониколь» указал на отрицательные черты ипотеки

Москва, 22 апреля. Российский миллиардер призвал сограждан отказаться от ипотеки, так как считает ее абсолютно невыгодной.

Совладелец корпорации «Технониколь», а также сооснователь «Рыбаков Фонда» Игорь Рыбаков считает, что ипотека — это «глупость». Он обратился к россиянам с призывом об отказе от кредитов и займов. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас очень многие покупают квартиры, потому что очень много предложений, «заманух» со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. <…> Нет никакой квартиры. Все, что у тебя есть — это долг перед банком под плавающую ставку», — указывает миллиардер.

Бизнесмен считает, что все банки и девелоперы являются «профессиональными игроками», которые умело страхуются от рисков. Рыбаков посоветовал жителям России внимательно читать договоры, в которых банки всегда оставляют за собой право вносить корректировки в процентную ставку. Согласно версии журнала Forbes, Рыбаков занял 96-е место в списке богатейших людей России.

Тем временем, в аналитическом центре ЦИАН узнали, в каких городах Российской Федерации гражданам будет гораздо выгоднее взять жилье в ипотеку, нежели чем платить за его аренду.