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Совладелец «Технониколь» указал на отрицательные черты ипотеки

Экономика
Совладелец «Технониколь» указал на отрицательные черты ипотеки
pixabay.com

Москва, 22 апреля. Российский миллиардер призвал сограждан отказаться от ипотеки, так как считает ее абсолютно невыгодной.

Совладелец корпорации «Технониколь», а также сооснователь «Рыбаков Фонда» Игорь Рыбаков считает, что ипотека — это «глупость». Он обратился к россиянам с призывом об отказе от кредитов и займов. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас очень многие покупают квартиры, потому что очень много предложений, «заманух» со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. <…> Нет никакой квартиры. Все, что у тебя есть — это долг перед банком под плавающую ставку», — указывает миллиардер.

Бизнесмен считает, что все банки и девелоперы являются «профессиональными игроками», которые умело страхуются от рисков. Рыбаков посоветовал жителям России внимательно читать договоры, в которых банки всегда оставляют за собой право вносить корректировки в процентную ставку. Согласно версии журнала Forbes, Рыбаков занял 96-е место в списке богатейших людей России.

Тем временем, в аналитическом центре ЦИАН узнали, в каких городах Российской Федерации гражданам будет гораздо выгоднее взять жилье в ипотеку, нежели чем платить за его аренду.

ипотека forbes рыбаков Технониколь
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