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Более 20 дагестанцев вошли в сборную России на чемпионате Европы по грэпплингу

Общество
Более 20 дагестанцев вошли в сборную России на чемпионате Европы по грэпплингу
pskovgorod.ru  /  Пресс-служба администрации Пскова

Махачкала, 22 апреля. На предстоящем чемпионате Европы по грэпплингу в Польше Россию представят более 20 уроженцев Дагестана. Об этом ФАН сообщил старший тренер национальной сборной Гаджимурад Абдуллаев.

«У нас 21 человек из Дагестана будет бороться на этом чемпионате. Все они — уроженцы республики, но некоторые представляют Москву, Санкт-Петербург и сибирский регион. На турнире, конечно, все они представляют Россию», — рассказал он.

Абдуллаев пояснил, что соревнование пройдет в двух разделах в 13 весовых категориях. При этом практически в каждой из них будет представлено по два россиянина.

«Бороться они будут в двух разделах, поэтому так много людей. Есть раздел «ги», когда борются в кимоно, есть «ноу ги» – без кимоно. С каждой страны допускается по два человека в весе. Практически в каждой весовой категории, в каждом разделе сборная России представлена двумя спортсменами. Турнир пройдет в восьми мужских и в пяти женских весовых категориях», — уточнил тренер.

Шансы на итоговый успех при справедливом судействе у национальной сборной довольно высокие, считает собеседник ФАН. При этом нужно учитывать, что чемпионат пройдет на родине основных конкурентов российских грэпплеров.

«Шансы у нашей сборной, как всегда, хорошие. Мы уже зарекомендовали себя как на мировом, так и на европейском уровне. Соперники есть серьезные, есть на кого настраиваться. Тем более, сейчас чемпионат будет проходить в Польше, а поляки — наши основные конкуренты в грэпплинге. Будем надеяться, что судейство не повторит прошлых ошибок, хотя они мало повлияли на результат», — сказал Абдуллаев.

Чемпионат Европы по грэпплингу пройдет с 26 по 27 апреля в Варшаве. В прошлом году турнир принимал Рим. На нем российская сборная завоевала 26 медалей, восемь из которых — золотые.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане созданы четыре спортивные школы, которые будут функционировать в виде государственных бюджетных учреждений при Минспорте региона. Одной из них стала школа грэпплинга.

россия дагестан грэпплинг
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