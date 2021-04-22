Журналисты считают, что очередная оговорка Байдена «откатила» США ко временам Дикого Запада

Вашингтон, 22 апреля. Очередное выступление президента США Джо Байдена не обошлось без оговорки. На этот раз, считают журналисты, ошибка Байдена стоит Америке возвращения в эпоху Дикого Запада.

Президент США, выступая перед публикой по ситуации с эпидемией коронавируса в стране, решил рассказать поучительную историю о хозяйке салона красоты. Благодаря ее стараниям все сотрудники и гости заведения получили вакцину.

«Директор салона потратила силы и время, чтобы ее сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна... сотрудники помогали клиентам записываться на вакцинацию», — оговорился Байден.

Байден перепутал слова «салон» и «салун» — последним называли питейные заведения во времена Дикого Запада. Правда, в отличие от большинства других случаев, в этот раз президент заметил оговорку и тут же исправился. Но пользователи все равно успели посмеяться над тем, как легко Байден одной оговоркой «откатил» Америку во времена Дикого Запада.

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«Верно, черт возьми! Я отправилась в салун, как только вакцинировалась. Байден — национальное достояние», заявила в Twitter Sally Walch. «Я обожаю Байдена. Какого черта, оба варианта хороши — и салун, и салон» — написал пользователь JanEx.

Оговорки и противоречивые заявления президента США Джо Байдена нередко становятся поводом для шуток и насмешек. Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как Байден перепутал фамилию президента России Владимира Путина и назвал его неким «Клутиным».