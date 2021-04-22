Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 13:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:41
Общество
«Мою машину списали в другом городе»: в ГИБДД рассказали, как добиться справедливости
13:41
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель заявила об инопланетном вторжении на Землю к 2030 году
13:40
Общество
Крымские хирурги описали уникальный способ удаления опухолей предстательной железы
13:38
Общество
Количество рейсов между Москвой и Крымом увеличится в июне
13:36
Экономика
Центробанк понизил курсы доллара и евро к рублю
13:35
Политика
Слова Путина о врагах России в ходе послания вызвали неожиданную реакцию на Западе
13:35
Весь мир
Аналитики зафиксировали ухудшение продовольственного кризиса в Судане
13:35
Происшествия
Обманувших 120 человек организаторов финансовой пирамиды задержали в Москве
13:35
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель высказалась об инопланетном происхождении Елизаветы II
13:33
Спорт
«Манчестер Сити» принес извинения болельщикам за вступление в Суперлигу Европы
13:33
Происшествия
Тела подозреваемых в убийстве найдены в заброшенном доме в Татарстане
13:30
Общество
Крокодил Гена и Мишка появятся в новом выпуске шоу «Маска»
13:29
Технологии
Ракета «Союз-2.1б» установлена на стартовый стол космодрома Восточный
13:28
Общество
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Послание-2021: открывая страну и ее героев
13:26
Общество
В отходы с головой: каковы последствия внедрения мусорной реформы в Перми
13:26
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель начала исцелять людей после встречи с НЛО
13:26
Общество
Более 20 дагестанцев вошли в сборную России на чемпионате Европы по грэпплингу
13:25
Происшествия
Обыски в администрации Евпатории связаны с махинациями с недвижимостью в Крыму
13:19
Происшествия
Суд в Дагестане вынес приговор по делу о финансировании терроризма
13:19
Общество
На «финальную битву» ФБК вышли всего 3,2% россиян из 500 тысяч с «протестного» сайта
Все новости

Журналисты считают, что очередная оговорка Байдена «откатила» США ко временам Дикого Запада

Политика
Журналисты считают, что очередная оговорка Байдена «откатила» США ко временам Дикого Запада
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 апреля. Очередное выступление президента США Джо Байдена не обошлось без оговорки. На этот раз, считают журналисты, ошибка Байдена стоит Америке возвращения в эпоху Дикого Запада.

Президент США, выступая перед публикой по ситуации с эпидемией коронавируса в стране, решил рассказать поучительную историю о хозяйке салона красоты. Благодаря ее стараниям все сотрудники и гости заведения получили вакцину.

«Директор салона потратила силы и время, чтобы ее сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна... сотрудники помогали клиентам записываться на вакцинацию», — оговорился Байден.

Байден перепутал слова «салон» и «салун» — последним называли питейные заведения во времена Дикого Запада. Правда, в отличие от большинства других случаев, в этот раз президент заметил оговорку и тут же исправился. Но пользователи все равно успели посмеяться над тем, как легко Байден одной оговоркой «откатил» Америку во времена Дикого Запада.

flickr.com  / 

«Верно, черт возьми! Я отправилась в салун, как только вакцинировалась. Байден — национальное достояние», заявила в Twitter Sally Walch.

«Я обожаю Байдена. Какого черта, оба варианта хороши — и салун, и салон» — написал пользователь JanEx.

Оговорки и противоречивые заявления президента США Джо Байдена нередко становятся поводом для шуток и насмешек. Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как Байден перепутал фамилию президента России Владимира Путина и назвал его неким «Клутиным».

сша байден вакцинация дикий запад коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 154692 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 72588 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 57332 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 47791 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 41370 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Все новости / Политика / Журналисты считают, что очередная оговорка Байдена «откатила» США ко временам Дикого Запада
Рейтинг@Mail.ru