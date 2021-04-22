Путин и Лукашенко обсудят раскрытие диверсионных планов против Белоруссии

Москва, 22 апреля. Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко может быть продолжительной и уйти в поздний вечер, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, стороны планируют обсудить раскрытие диверсионных планов против Белоруссии.

Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация вокруг готовившегося покушения на Александра Лукашенко не повлияет на интеграционные процессы Москвы и Минска.

Как стало известно ранее, Путин осудил практику вооруженных госпереворотов и убийств первых лиц.