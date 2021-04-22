Москва, 22 апреля. Попытки киевских властей навязать согражданам негативное мнение о России наталкиваются на растущее сопротивление в обществе и не отличаются эффективностью.

Об этом пишет сетевое издание «ПолитПазл», напоминая об ангажированности практически всех украинских средств массовой информации, что особенно касается телевизионных каналов. Они принадлежат различным олигархам Незалежной и транслируют точку зрения, соответствующую бизнес-интересам своих владельцев.

Авторы «ПолитПазла» обращают внимание на то, что навязываемая украинским телевидением пропаганда оказывает все меньшее влияние на отношение широких слоев украинской общественности к России, причем это не получается скрыть даже с помощью жесткой цензуры.

Очередным примером отторжения антироссийского дискурса в украинских СМИ стало интервью, которое сотрудники телеканала «1+1» взяли у жительницы Донбасса, проживающей на территории под контролем ВСУ. Украинка заявила о необходимости дружбы с Россией и не поддалась на провокационные вопросы тележурналистов, поставив их на место своей уверенностью в миролюбии к РФ.

Ранее сообщалось о размещении дополнительной боевой техники ВСУ вблизи украинско-белорусской границы.