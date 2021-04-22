Вакцину против аллергии на кошек начинают испытывать в России

Москва, 22 апреля. Доклинические испытания вакцины для профилактики аллергии на кошек начинаются в России, сообщил академик РАН Александр Караулов.

Разработкой препарата занимаются иммунологи и аллергологи Сеченовского университета. Ученые уже завершают последние подготовительные тесты вакцины-кандидата. Разработчики препарата намерены провести первые доклинические испытания в достаточно короткие сроки, обратил внимание Караулов в комментарии ТАСС.

Сотрудники Сеченовского университета сообщили о разработке аллергенов против повышенной чувствительности к кошкам еще в январе 2021 года. По словам разработчиков, они планируют выпустить вакцину до конца текущего года.