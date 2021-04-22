Чем зоозащитники отличаются от зоорадикалов. Колонка Эдгарда Запашного

Сегодня мы поговорим о зоозащитниках.

Мое глубокое убеждение — нельзя называть общим словом «зоозащитники» вообще всех людей, которые проявляют заботу о животных. Эти люди делятся на две очень четкие категории: зоозащитники и зоорадикалы.

Зоорадикалы — это часть агрессивных людей, которые решили в свою жизнь добавить еще и тему животных. На мой взгляд, многие из таких зоорадикалов болеют и очень серьезно.

Почему сегодня я хочу поговорить именно об этом?

Дело в том, что очень часто радикально настроенные люди, занимающиеся проблемами животных, благодаря своей активности выдают обществу не правдивую, а заведомо ложную информацию. И делают они это, преследуя сугубо личные цели. Цели эти (как мы понимаем из названия «зоорадикал») — предельно радикальны. Эти люди готовы идти на любые меры, чтобы добиться своих целей. А цели у них такие, что это никак не идет на пользу животным.

Невские Новости / Анастасия Борисенко

Как пандемия COVID-19 отразилась на животных

Пандемия COVID-19 не только изменила мир, но и многое высветила. Люди, которые громче всех кричали, что зоопарки надо закрыть, цирки недостойны существования, всех животных надо срочно спасать от этих учреждений, в период пандемии как будто полностью исчезли с нашей планеты.

Вы легко можете проверить эту информацию: ни одна серьезная зоозащитная организация, которая выступает именно с такими требованиями, ни разу нигде не проявила себя за время пандемии. И я говорю не только о России. Все эти так называемые зоозащитники прекрасно осознавали, что на протяжении полугода животные, особенно находящиеся в частных руках, оказались в зоне высокого риска из-за того, что у их хозяев могли закончиться средства на их содержание. И средства у владельцев действительно заканчивались очень быстро.

Частный сектор в любом виде искусства напрямую зависит от зрителей. Полугодовая пауза только в одной нашей стране разорила многие предприятия, но у нас нет примеров, когда владельцы животных пошли на какие-то радикальные меры. Мы не слышали об усыплении или уничтожении животных, нет информации, чтобы, как в девяностые, питомцев массово выкидывали на улицу. Люди всеми способами боролись не только за свое выживание, но и за спасение своих животных: продавали квартиры, машины, устраивались разносчиками пиццы и сборщиками металлолома. Я могу привести не один десяток таких примеров. Некоторые из этих людей в прошлом были удостоены высоких государственных наград и званий: речь идет о народных и заслуженные артистах России, о заслуженных работниках культуры. Все они выжили и, самое главное, смогли сохранить своих животных, при этом не получив никакой помощи от всех этих радикально настроенных зоорганизаций. Конечно, меня сильно удивляет и расстраивает, но также подтверждает мою правоту: зоорадикалы очень далеки от настоящей заботы о животных.

Если бы такие «зоозащитники» испытывали к животным настоящую, а не декларативную любовь, они, на мой взгляд, просто обязаны были бы дневать и ночевать рядом с частными цирками и зоопарками во время пандемии. Они должны были всячески помогать этим учреждениям и контролировать, чтобы ни одно животное не пострадало. Увы, ничего подобного не было.

pixabay.com /

Удар в спину

Но даже я не ожидал, что, когда в нашей стране вопрос поддержки частного сектора стал обсуждаться на самом высоком уровне, когда президент России Владимир Путин и премьер-министр нашей страны Михаил Мишустин поддержали идею выделить на это деньги, многие радикально настроенные зоорганизации выступили против. Это меня очень сильно удивило. Признаюсь, я не был к этому готов. Все эти «зоозащитники» прекрасно понимают, как трудно и дорого содержать животных, а энтузиасты продолжают все это тащить, как говорится, на собственных морально-волевых. При этом зоорадикалы, не оказав никакой поддержки, пытаются еще больше усугубить ситуацию.

Могут ли люди и животные жить рядом?

Радикально настроенные зоозащитники часто говорят, что животным не место рядом с человеком. Многие из них пропагандируют вегетарианство. Некоторые идут дальше, их идеология — веганство, то есть полный отказ от любой «эксплуатации» животных. Все эти веганы хотят изменить мир. Они призывают к этому людей, но ведь человек сам способен принимать решения, а могут ли животные принимать такие решения и хотят ли?

В некоторых странах на самом высоком уровне был поднят вопрос, что хищников вообще не должно быть на нашей планете. Дескать, вся планета должна быть вегетарианской, а хищникам не место на Земле, они должны умереть естественным путем, их надо перестать кормить. Авторы этой странной идеи пропагандируют, что убийство — это плохо. Конечно, слово «убийство» всегда звучит плохо, но, друзья мои, этот мир создали не мы с вами. И когда мы ставим вопрос столь радикально, мы напрямую противоречим создателю — Богу. Он создал мир таким, поделил его на хищников и травоядных, создал всеядных, которые могут выбрать, чем питаться. Конечно, есть люди, транслирующие столь радикальные идеи (многими поддержанные), которые действительно попытаются изменить этот мир, это крайне пагубно скажется на всей планете.

Во-первых, планета всех просто не прокормит. Нет такого количества полей, чтобы обеспечить население и стремительно растущее поголовье животных, если не будет хищников.

Во-вторых, мы сами уничтожим эту планету, ведь природа создала определенный баланс. Каждый раз, когда волки начинают вырезать целые стада (этот вопрос сейчас остро стоит в одном из регионов нашей страны), человек обязан вмешаться и ограничить поголовье хищников. Сделать его оптимальным. Не зря говорят, человек — венец природы: он должен следить за порядком на нашей планете, а не устанавливать новые правила.

Федеральное агентство новостей /

Зоозащитник «зоозащитнику» рознь

На эту тему можно говорить долго. Прежде чем слушать очередного зоорадикала, который пытается продвинуть какую-то новую идею или научить вас правильному обращению с животными, рекомендую прояснить два обстоятельства.

Насколько профессионален ваш собеседник, насколько он осведомлен и погружен в обсуждаемую тему? Являются ли его взгляды радикальными или он готов к диалогу, готов изменить мнение, если профессионалы представят ему доказательства обратного?

Еще раз повторю: зоозащитник «зоозащитнику» рознь. В нашей стране самыми известными зоозащитниками сегодня, на мой взгляд, являются журналисты-натуралисты Николай Николаевич Дроздов и Тимофей Баженов. Это люди высокой квалификации, которые всю жизнь изучают природу — как флору, так и фауну. К мнению подобных людей — профессионалов своего дела — мы должны относиться как к приоритетному. Тогда и животные в нашей жизни будут чувствовать себя комфортно, и мы научимся еще лучше находить с ними общий язык.