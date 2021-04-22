Закоренелый холостяк Батрутдинов пошутил о своем статусе

Москва, 22 апреля. Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов в свои 43 года до сих пор холостяк. Он в шуточной манере объяснил, почему не спешит окольцевать себя.

О личной жизни артиста публике известно не так много. В центре внимания он оказался лишь однажды, когда принимал участие в шоу «Холостяк». Остальные его романтические отношения практически не обсуждались.

В недавнем выпуске проекта «Ошуительное Хоу» Батрутдинов сделал громкое заявление. Это было настолько неожиданно, что удивились даже гости программы — солисты Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин.

Prt Scr instagram.com / @timurbatrutdinov

Юморист превосходно выглядел на съемках: на нем была шелковая рубашка и костюм. Таюрская восхитилась им и призвала всегда так ходить.

«Как только женюсь, мне кажется, сразу подурнею. Перестану заниматься собой», — сказал Батрутдинов. «Прикинь, это он еще собой занимается!» — шутливо заметил Илья Прусикин. «Батруха — самый красивый из мужчин», — добавил Гарик Харламов.

Батрутдинов никогда не был женат и считается закоренелым холостяком. Говорят, что у комика были отношения с Бузовой.