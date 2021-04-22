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На «финальную битву» ФБК вышли всего 3,2% россиян из 500 тысяч с «протестного» сайта
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На «финальную битву» ФБК вышли всего 3,2% россиян из 500 тысяч с «протестного» сайта

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 13:26
Общество
На «финальную битву» ФБК вышли всего 3,2% россиян из 500 тысяч с «протестного» сайта
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В среду, 21 апреля, в российских городах прошли незаконные митинги, организованные сотрудниками «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Леонидом Волковым и Иваном Ждановым. Для проведения акции был создан сайт, целью которого было собрать 500 тысяч регистраций как показателя массовой поддержки фонда. Эти же люди должны были выйти на улицы в среду, однако вместо заявленного по всей стране полумиллиона суммарно вышло всего 15 тысяч человек, что составляет 3,2% от указанного на сайте числа.

В воскресенье, 18 апреля, Волков и Жданов анонсировали акцию протеста, которая прошла 21 апреля. Для «финальной битвы между добром и нейтралитетом» ранее был создан сайт, на котором любой желающий мог зарегистрироваться и тем самым заявить о намерении выйти на митинг. Однако перед тем, как вывести людей на улицы, Волков заявил о необходимости собрать 500 тысяч регистраций, которые впоследствии стали бы подтверждением его слов о массовости мероприятия.

Спустя некоторое время после анонса митинга в ФБК опубликовали список городов, в которых пройдут акции. Также на сайте изменился цвет регистраций — если ранее все были отмечены синим, то после анонса он сменился на красный. Города с измененным цветом соответствуют городам из списка.

На «финальную битву» ФБК вышли всего 3,2% россиян из 500 тысяч с «протестного» сайт
Prt Scr  / 

В перечне ФБК фигурирует 203 города. Наше издание прошлось по списку и сопоставило данные с «протестного» сайта и информацию от официальных ведомств. Например, в дальневосточном городе Благовещенске на «протестном» сайте было заявлено 903 человека, в то время как МВД РФ сообщило лишь о 15 вышедших.

На «финальную битву» ФБК вышли всего 3,2% россиян из 500 тысяч с «протестного» сайт
Prt Scr  / 

В Иркутске и области, согласно сайту ФБК, должно было выйти 5356 человек, однако МВД сообщило о 500 участниках митинга в Иркутске и 45 в соседнем Ангарске.

На «финальную битву» ФБК вышли всего 3,2% россиян из 500 тысяч с «протестного» сайт
Prt Scr  / 

В Новосибирске было отмечено чуть более 12 тысяч активных регистраций, однако по факту на улицы вышла всего тысяча человек.

На «финальную битву» ФБК вышли всего 3,2% россиян из 500 тысяч с «протестного» сайт
Prt Scr  / 

Еще 5097 человек заявили, что выйдут на акцию в Омске. Реальная же цифра куда меньше — всего 900 человек.

На «финальную битву» ФБК вышли всего 3,2% россиян из 500 тысяч с «протестного» сайт
Prt Scr  / 

Наибольшую ставку Волков, как всегда, делал на Москву и Петербург, поскольку в обеих столицах традиционно выходит большее количество россиян, чем в регионах. Так, в Москве и Подмосковье о желании участвовать в незаконных акциях якобы заявила 121 тысяча россиян, однако МВД насчитало около 6,5 тысячи митингующих вечером 21 апреля.

На «финальную битву» ФБК вышли всего 3,2% россиян из 500 тысяч с «протестного» сайт
Prt Scr  / 

Аналогично ситуация обстоит в Петербурге — против заявленных на «протестном» сайте 56,4 тысячи россиян на улицы вышли 4,5 тысячи человек.

На «финальную битву» ФБК вышли всего 3,2% россиян из 500 тысяч с «протестного» сайт
Prt Scr  / 

Согласно информации с сайта ФБК, на акции «вышли» несколько сотен тысяч человек. Официальные данные говорят о другом количестве. Так, суммарно по России вышло около 15 тысяч человек, что составляет всего 3,2% от заявленного Волковым числа митингующих.

МВД РФ также отмечало, что в некоторых из заявленных городов россияне вообще не выходили на центральные площади, как, например, в Воркуте и Великом Новгороде. Вполне вероятно, что очевидный провал акции в плане численности объясняется большим количеством ненастоящих регистраций на сайте, которые ФБК использовал для создания иллюзии массовой поддержки.

навальный протесты фбк
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