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Американец поразился размаху армянской свадьбы в России

Общество
Американец поразился размаху армянской свадьбы в России
Свадебное агентство СПб Skazka project

Москва, 22 апреля. Гражданин США побывал на армянской свадьбе и поделился впечатлениями от торжества. Иностранца особенно удивили танцы и изобилие на праздничном столе.

Количество танцев на празднике очень поразило американца. Выступление невесты на армянской свадьбе символизирует ее готовность расстаться с незамужней жизнью. Затем по традиции танцевали ее родители, а позже и сами молодожены. Гости на свадьбе отплясывали весь вечер под традиционную армянскую музыку.

Армяне отличаются особым дружелюбием, заметил иностранный гость на празднике. Даже представители старшего поколения на торжестве с интересом расспрашивали американца о его жизни в России и планах на будущее.

Традиции армянской свадьбы заметно отличаются от русских и американских, признался гражданин США. Согласно обычаю, мать невесты кладет молодоженам на плечи лаваш и кормит их медом, чтобы совместная жизнь влюбленных была сладкой. Также иностранец обратил особое внимание на размах праздничного стола. В отличие от российских торжеств, армяне готовят к празднику огромное разнообразие блюд, при этом большинство из них очень сытные и калорийные.

Рецепт одного из самых популярных российских блюд удивил гражданина другой страны. Житель Китая признался в Сети, что его поразила российская традиция запекать мясо для шашлыка жирными сочными кусками на железных шампурах.

свадьба традиции армянская свадьба
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