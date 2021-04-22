Эфир: Нужны ли налоговые льготы для поддерживающих спорт предпринимателей, обсудили в медиацентре «Патриот»

В четверг, 22 апреля, в 11:00 ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Нужны ли налоговые льготы для бизнеса, инвестирующего в спортивную отрасль?».

В России начнут строить физкультурно-спортивные клубы по месту работы, сообщили 20 апреля в Министерстве спорта РФ. По мнению чиновников, открытие спортивных объектов будет способствовать приобщению россиян к занятию физкультурой.

В рамках плана по обеспечению устойчивого развития экономики Санкт-Петербурга были разработаны меры по налоговым льготам для местных предпринимателей, включая спортивную сферу. Налоговые льготы для бизнеса предлагали и эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

О налоговых льготах для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые вкладываются в спорт, на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал член штаба ОНФ в Петербурге, зампредседателя Совета директоров ЦФКСиЗ Санкт-Петербурга Антон Соловьев.

В обсуждении этой темы также приняли участие: эксперт по налогам, вице-президент Палаты налоговых консультантов России, координатор проекта ОНФ «Легенды спорта — детям» Геннадий Сандырев; вице-президент Национального фитнес-сообщества по деловым коммуникациям Светлана Андреева; доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев.