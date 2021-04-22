Москалькова указала на отсутствие фактов жестокого обращения с Навальным в колонии

Москва, 22 апреля. Фактов, указывающих на грубое или жестокое обращение с Алексеем Навальным во владимирской колонии, выявлено не было, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.

За время отбывания наказания осужденный Навальный успел совершить 14 нарушений, добавила уполномоченный по правам человека в РФ. Он отказывался дежурить, заправлять постель, соблюдать установленный распорядок дня и должным образом носить тюремную форму. В качестве меры взыскания ему были сделаны выговоры.

С середины марта основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) находится в ИК-2 «Покров». В какой-то момент он начал жаловаться на здоровье и объявил голодовку. Несколько дней назад его перевели в стационар областной больницы для осужденных.