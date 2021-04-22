Сотрудница МВД пыталась продать коллеге несуществующую квартиру в Подмосковье

Люберцы, 22 апреля. Делопроизводитель МУ МВД России «Люберецкое» подозревается в мошенничестве в крупном размере. Как сообщил ФАН источник в полиции, федеральный государственный гражданский инспектор ОДиР пыталась продать несуществующую квартиру участковому инспектору.

В отдел собственной безопасности обратился участковый уполномоченный МУ МВД России «Люберецкое» и сообщил, что, по его мнению, сотрудница ОВД пытается обмануть его при продаже квартиры. Борцы с коррупцией решили провести оперативно-розыскные мероприятия и задержать подозреваемую в противоправных действиях с поличным.

«Участковый договорился с 62-летней женщиной о встрече, — рассказал ФАН источник в полиции. — Передачу денег решили осуществить в здании второго отдела полиции МУ МВД России Люберецкое, которое находится на улице 3-е Почтовое отделение. Делопроизводитель была так уверена в своей безнаказанности, что не почувствовала подвоха».

Участковый принес в сумке 1 млн 120 тыс. рублей. Передача денег происходила под пристальным наблюдением оперативных сотрудников.

«После того как у сотрудницы МВД на запястьях защелкнулись наручники, у нее изъяли помеченные купюры. Как выяснилось, деньги подозреваемая хотела присвоить себе и никакого участия в продаже жилого помещения сотруднику полиции не планировала».

В отношении женщины стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Если ее вина будет доказана в суде, то ей грозит до десяти лет лишения свободы.