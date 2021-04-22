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СМИ: Военная истерия Киева относительно Донбасса лишает Украину доходов от авиатранзита

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 13:26
Армия
СМИ: Военная истерия Киева относительно Донбасса лишает Украину доходов от авиатранзита
pixabay.com

Киев, 22 апреля. Украина теряет доходы из-за боязни авиакомпаний летать над территорией страны на фоне военной истерии Киева в отношении Донбасса, пишут местные СМИ.

Иностранные авиакомпании ввели ограничения на осуществление полетов в воздушном пространстве Украины, что приносит убытки Киеву, отметили украинские журналисты. К примеру, власти Соединенных Штатов обратились к воздушным перевозчикам, призвав их проявлять осторожность при прокладывании маршрутов над украинскими территориями.

Ограничения на полеты были и ранее, однако в последнее время украинское правительство пыталось изменить ситуацию и уговорить Запад увеличить пассажиропотоки, проходящие через Украину. Тем не менее, по словам журналистов, авиакомпании боятся летать в воздушном пространстве страны, а эскалация конфликта в Донбассе сводит шансы на успешность подобных переговоров практически к нулю.

СМИ: Военная истерия Киева относительно Донбасса лишает Украину доходов от авиатранзита
pixabay.com  / 

Транзитная составляющая полетов за 2015-2016 годы продемонстрировала снижение на целых 70%. По мнению авторов материала, негласная «бесполетная зона» над Украиной будет действовать и в дальнейшем. Журналисты не решились прогнозировать, когда ситуация может измениться к лучшему. По их мнению, все будет зависеть от того, начнется ли в юго-восточной части страны масштабное вооруженное противостояние или нет. Они подчеркнули, что международным авиакомпаниям нужны гарантии стабильности, а не «качели». Поэтому Украина и дальше будет лишаться доходов из-за потери трафика, резюмировали аналитики.

Ранее эксперты рассказали о планах Киева привлечь государства Североатлантического альянса к участию в вооруженном конфликте в Донбассе.

Украина донбасс доходы конфликт эскалация авиатранзит
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