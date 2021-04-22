Они снова будут лажать: журналист Леся Рябцева о митингах Навального

Вчера в нескольких городах России прошли акции в поддержку осужденного блогера Алексея Навального. Известно, что число митингующих с большим натягом составило 20 000 человек, хотя организаторы назвали акцию «маршем полумиллиона».

Журналист Леся Рябцева в беседе с ФАН объяснила провал митинга и рассказала, стоит ли ожидать новых попыток собрать «марш полумиллиона».

«Нам стоит ждать еще митингов, потому что, как мне кажется, несанкционированные акции — это приступ истерики и признак бессилия. Огромная часть оппозиции, в частности организаторы и главари ФБК, находятся сейчас за границей. Все мужчины-оппозиционеры свинтили туда, а здесь основные игроки достаточно пассивные. Чтобы создавать хоть какую-то повестку, очевидно, им нужно снова и снова бунтовать и создавать это якобы существующее протестное сопротивление и называть даже одного вышедшего митингом», — рассказала собеседница агентства.

instagram.com / @gdekak

Леся Рябцева уверена, что такие незаконные митинги «хорошо» и «красиво» для западных СМИ, а также для кураторов и спонсоров этих протестов.

«Причина провала акции кроется в этом же. Давно уже сказано, что онлайн-сторонники Навального — это не равно офлайн-сторонникам. Человек в интернете может написать все что угодно и поставить галочку, но станет ли это какой-то движущей силой оффлайн — совсем не факт. К сожалению, наши оппозиционеры подумали, что они великие блогеры, поскольку только они могут в таком количестве сагитировать своих подписчиков на что-то. Но они не смогли, и все их активности, которые проходят онлайн, провалились с треском. А проходят они онлайн потому, что половина оппозиции уехала из страны», — добавила журналистка.

Собеседница ФАН указала на неграмотность всех оппозиционеров. Именно это и является одной из причин, из-за которой они снова и снова терпят крах.

«Никто из оппозиционеров нигде не работал по-настоящему. Люди малограмотные, с очень невысоким уровнем образования. Бессмысленные нахлебники, которые ничего не умеют. Соответственно, они снова будут лажать», — резюмировала Рябцева.

Ранее публицист Дмитрий Пучков объяснил ФАН причину провала прошедшего митинга.