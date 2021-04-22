Названы возможные сроки открытия авиасообщения между РФ и новыми странами

Москва, 22 апреля. Россия планирует возобновить авиасообщение с новыми странами не ранее, чем после окончания майских праздников. Такую информацию предоставил информированный источник.

Правительство России приостановило авиасообщение с некоторыми странами, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Отечественные ученые ведут регулярный мониторинг ситуации с COVID-19 в разных государствах. Российский список разрешенных для перелетов стран не расширится до окончания майских праздников, сообщил близкий к оперштабу источник.

РФ приостановила авиасообщение с Танзанией и Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за распространения коронавируса. Отечественные туроператоры предложили россиянам обменять уже купленные путевки на туры по России.