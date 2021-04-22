Два переписчика могли принять участие в создании свитка Мертвого моря

Амстердам, 22 апреля. Исследователи из Нидерландов изучили фотографии одного из свитков Мертвого Моря, выяснив, что его авторами могли быть сразу две группы переписчиков со схожим почерком.

В процессе работы специалисты воспользовались возможностями искусственного интеллекта. Аналогичным образом ученые планируют изучить и другие свитки, отметил один из авторов статьи в журнале PLOS ONE, профессор Гронингенского университета Младен Попович.

"Схожий стиль говорит, что они принадлежали к одной школе", — отметил исследователь.

Свитки Мертвого моря (Кумранские рукописи) найдены около 70 лет назад в израильских Кумранских пещерах. Это переписанные книги Ветхого Завета, библейских апокрифов и литературы. Ученые убеждены, что их большая часть написана до того, как Иудею покорили римляне.

Археологи из Нидерландов ранее обнаружили наконечники стрел, сделанных из человеческих костей. Специалисты относят такую находку к каменному веку. Возраст наконечников составляет более 7000 лет. Охотники использовали в процессе их создания останки своих соплеменников.