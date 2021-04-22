Песков объяснил, где проходит красная линия в отношениях России и Украины

Москва, 22 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что красная линия для Москвы в отношениях с Киевом проходит по рубежу российских национальных интересов.

По словам Пескова, у России есть красная линия, связанная с национальными интересами, что также относится к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину.

«Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что России не безразлична судьба жителей Донбасса.