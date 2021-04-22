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Чиновник в Симферополе арестован по делу о крупном мошенничестве

Происшествия
Чиновник в Симферополе арестован по делу о крупном мошенничестве
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 22 апреля. Суд арестовал сотрудника госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма. Задержанный 41-летний фигурант обвиняется по двум статьям УК РФ.

По данным СУ СКР, злоумышленник решил обмануть горожанку и незаконно на этом заработать. Госслужащий заявил женщине, что у него есть знакомые, которые помогут без судебного заседания получить право собственности на четыре объекта недвижимости, расположенных на побережье залива.

Чиновник подчеркнул, что все можно решить за 2,2 миллиона рублей. Правоохранители при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого при получении 800 тысяч рублей. Ранее ему уже были переданы 700 тысяч рублей. Обвинение мужчине предъявлено по статьям о крупном мошенничестве и обещании посредничества во взяточничестве.

В Волгограде вынесен приговор бывшей судье. Она была признана виновной в покушении на мошенничество, сообщал ФАН.

коррупция мошенничество чиновник
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