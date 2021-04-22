В Кремле разъяснили порядок выплат на детей из неполных семей

Москва, 22 апреля. Главную роль при назначении детского пособия играет принцип нуждаемости. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне российский лидер Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию огласил принятое решение о выделении с 1 июля в среднем по 5 650 рублей на детей от восьми до 16 лет, растущих в неполных семьях.

Этот термин в России зачастую трактуется как семья, в которой единственный родитель имеет статус матери-одиночки или отца-одиночки, и при этом не идет речь просто о разводе.

«Здесь главный принцип — это принцип нуждаемости», — обратил внимание представитель Кремля.

На соответствующую выплату семья может рассчитывать при доходе ниже определенного уровня, уточнил Песков радиостанции «Говорит Москва».

Также глава государства выступил с инициативой по введению новой выплаты для беременных женщин, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Путин предложил назначить будущим мамам ежемесячное пособие по стране в размере 6350 рублей в месяц.