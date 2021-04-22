Артем Дзюба отреагировал на приостановку Суперлиги Европы

Санкт-Петербург, 22 апреля. Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал новость о приостановке Европейской Суперлиги.

Российский нападающий Артем Дзюба признался, что рад приостановке организованной 12 топ-клубами Суперлиги Европы. Об этом он рассказал подписчикам в Instagram-аккаунте.

«Я думаю, все мы рады, что Суперлига все-таки накрылась. Победил его величество футбол. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся», — отметил 32-летний форвард.

О создании нового клубного турнира в Европе стало известно в ночь с 18 на 19 апреля. Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в мадридском «Реале». Он заявил, что турнир позволит вывести футбол на новый уровень. Позже восемь из 12 клубов объявили о выходе из проекта.

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