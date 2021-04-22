Экологи прокомментировали массовый наплыв рыбы на Сахалине

Южно-Сахалинск, 22 апреля. Жители южной части острова Сахалин начали ловить селедку руками и ведрами, в таком огромном количестве рыба приплыла к побережью Корсаковского района.

Специалисты связывают это со вспышкой численности сельди, такое массовое нашествие рыбы наблюдается не только на Сахалине. Выброшенная на берег сельдь — «не отравленная и не сумасшедшая», отмечают ихтиологи. Урон популяции такая рыбалка не нанесет, уверяют экологи.

Сахалинцы со всего острова приезжают на побережье для необычной рыбалки, а потом делятся в соцсетях впечатлениями, как ловили селедку ведрами и руками. Рыбаки при этом стараются выбрать рыбу покрупнее. Тем не менее, многие задаются вопросом, можно ли есть эту рыбу, и стоит ли ее ловить весной, ведь она менее жирная в этот период времени.

Недавно на Сахалине прошла череда землетрясений, последнее магнитудой 2,9 балла не вызвало никаких разрушений и трещин в зданиях. Первое землетрясение зафиксировано на глубине пяти километров в 26 километрах к юго-западу от поселка Тымовское.