Виктория Боня честно рассказала об отношениях с Водонаевой и Собчак

Москва, 22 апреля. Блогер и ведущая Виктория Боня откровенно рассказала о своих отношениях с журналисткой Ксенией Собчак. По ее мнению, селебрити боится ее. Также она высказалась об Алене Водонаевой.

Боня начинала свой путь на скандальном телешоу «Дом-2», где несколько лет Собчак работала ведущей. Потом журналистка ушла из проекта и занялась карьерой, а блогер отправилась в Европу, вышла замуж и родила ребенка. По словам Бони, сейчас между ней и Собчак нет ничего общего, но они иногда общаются друг с другом.

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«Недавно Ксения меня разблокировала в Instagram. Я написала, спросив, мол, с чего бы это? Она сказала, что не блокировала, якобы произошел некий глюк. Собчак никогда не идет со мной на конфликт в открытую. Она только за спиной может, только под ковром. Потому что понимает — я «урою» ее. Она прекрасно это понимает и чувствует», — сделала громкое заявление Боня в интервью для YouTube-канала YesNoYes.

Звезда честно рассказала о своих отношениях с Аленой Водонаевой, с которой некоторое время была в ссоре. По ее словам, она всегда уважала блогера за честность. Водонаева не говорит о людях за спиной, и это Боне нравится в ней.

Блогер часто делает громкие заявления, говоря о людях из «Дома-2». По ее словам, ведущая телешоу Ксения Бородина сильно завидует успеху певицы Ольги Бузовой.