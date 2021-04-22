Визит Дабибы на юг страны и крупный пожар на рынке — что произошло в Ливии 21 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 21 апреля 2021 года.
Военные тюрьмы
Департамент по моральным вопросам ливийской армии в Триполи заявил, что военный прокурор проверил обращение с заключенными в тюрьмах, качество медицинского обслуживания и работу администрации в соответствии со стандартами в области прав человека, применяемыми на местном и международном уровнях.
#المدعي_العام_العسكري يتفقد #السجون_العسكرية في #طرابلسhttps://t.co/y8zDUZIVel#218NEWS pic.twitter.com/hAN9SvTu2D— 218NEWS (@218news) April 21, 2021
Пожар на рынке
Около 11 человек получили травмы во время крупного пожара в районе Аль-Карими, где загорелся рынок предметов домашнего обихода. Все пострадавшие — владельцы магазинов и сотрудники. Причина возгорания неизвестна.
نحو "11" مصاباً في حريق #سوق_الكريميةhttps://t.co/7Oux0Xvsjr#218NEWS pic.twitter.com/8BLFISqcow— 218NEWS (@218news) April 21, 2021
Доработка госбюджета
В Палате представителей сообщили, что если переходное Правительство национального единства выполнит рекомендации парламента и внесет поправки, то закон о бюджете на 2021 год примут в начале мая.
بالكور: إذا التزمت الحكومة بتوصيات البرلمان سيتم إقرار قانون ميزانية 2021 بداية شهر مايو. #ليبيا #المرصد https://t.co/nG8hjOPDfP— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 21, 2021
Также в ведомстве отметили, что кабмину трудно исправить ошибки, содержащиеся в бюджете на 2021 год, поскольку ситуация в стране нестабильна и нужно больше времени.
«Согласно финансовому закону, бюджет необходимо представить на два месяца раньше срока и обсуждать в течение 60 дней, поэтому со стороны правительства было бы наиболее полезным и правильным представить чрезвычайный бюджет, который был бы засекречен и детализирован, так как Палате представителей было бы легче его принять», — разъяснил один из депутатов.
افحيمة: الحكومة انحرفت عن مسارها ويجب على لجان البرلمان مراقبة أدائها. #ليبيا #المرصد https://t.co/DzrJIJbBAj— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 21, 2021
Политика
Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба встретился с главой Центрального банка Ливии (Триполи) Садиком Кабиром и министрами, чтобы обсудить нефтяную отрасль.
الدبيبة يبحث مع الكبير قضايا متعلقة بقطاع النفط. #ليبيا #المرصد https://t.co/vOD09c02jO— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 21, 2021
Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи во время телефонного разговора с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом обсудили ситуацию в Чаде.
المنفي والبرهان يتفقان على التنسيق المستمر بشأن الوضع في تشاد#الوسط #WTV https://t.co/IP7FPlZBrb— بوابة الوسط (@alwasatnewsly) April 21, 2021
Министерство иностранный дел Ливии создает чрезвычайную группу специалистов для отслеживания ситуации в Чаде. Ее главной задачей станет мониторинг и формирование ежедневного отчета по событиям в соседнем государстве.
“الخارجية الليبية”: نتطلع لانتقال سلمي للسلطة في #تشاد دون إراقة دماء. #الساعة24 https://t.co/ZcJL1UPJNv— الساعة 24 (@alsaaa24) April 22, 2021
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули пригласил главу Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибу посетить Каир в ближайшее время.
Целью визита станет продолжение переговоров о совместных соглашениях и сотрудничестве между странами.
Egyptian Prime Minister invites Dbeibah to visit #Egypt https://t.co/vUVOwoGe5c— The Libya Observer (@Lyobserver) April 22, 2021
Общество
Премьер-министр посетил юг страны, где встретился с местной администрацией и жителями для обсуждения проблем и возможностей их решения.
#شاهد | رئيس الحكومة يقوم بجولة تفقدية لجنوب العاصمة #طرابلس https://t.co/eow95dbOaM— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 21, 2021
Министр здравоохранения Правительства национального единства Али аль-Занати встретился с главой миссии Всемирной организации здравоохранения в Ливии Элизабет Гувер.
Они обсудили развитие двустороннего сотрудничества и помощь ВОЗ в борьбе с распространением COVID-19 в североафриканском государстве.
وزير الصحة الليبي يبحث آليات وضوابط التعاون مع منظمة الصحة العالمية#ليبيا #الشاهد— صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) April 21, 2021
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