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Визит Дабибы на юг страны и крупный пожар на рынке — что произошло в Ливии 21 апреля

Весь мир
Визит Дабибы на юг страны и крупный пожар на рынке — что произошло в Ливии 21 апреля
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 21 апреля 2021 года.

Военные тюрьмы

Департамент по моральным вопросам ливийской армии в Триполи заявил, что военный прокурор проверил обращение с заключенными в тюрьмах, качество медицинского обслуживания и работу администрации в соответствии со стандартами в области прав человека, применяемыми на местном и международном уровнях.

Пожар на рынке

Около 11 человек получили травмы во время крупного пожара в районе Аль-Карими, где загорелся рынок предметов домашнего обихода. Все пострадавшие — владельцы магазинов и сотрудники. Причина возгорания неизвестна.

Доработка госбюджета

В Палате представителей сообщили, что если переходное Правительство национального единства выполнит рекомендации парламента и внесет поправки, то закон о бюджете на 2021 год примут в начале мая.

Также в ведомстве отметили, что кабмину трудно исправить ошибки, содержащиеся в бюджете на 2021 год, поскольку ситуация в стране нестабильна и нужно больше времени.

«Согласно финансовому закону, бюджет необходимо представить на два месяца раньше срока и обсуждать в течение 60 дней, поэтому со стороны правительства было бы наиболее полезным и правильным представить чрезвычайный бюджет, который был бы засекречен и детализирован, так как Палате представителей было бы легче его принять», — разъяснил один из депутатов.

Политика

Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба встретился с главой Центрального банка Ливии (Триполи) Садиком Кабиром и министрами, чтобы обсудить нефтяную отрасль.

Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи во время телефонного разговора с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом обсудили ситуацию в Чаде.

Министерство иностранный дел Ливии создает чрезвычайную группу специалистов для отслеживания ситуации в Чаде. Ее главной задачей станет мониторинг и формирование ежедневного отчета по событиям в соседнем государстве.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули пригласил главу Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибу посетить Каир в ближайшее время.

Целью визита станет продолжение переговоров о совместных соглашениях и сотрудничестве между странами.

Общество

Премьер-министр посетил юг страны, где встретился с местной администрацией и жителями для обсуждения проблем и возможностей их решения.

Министр здравоохранения Правительства национального единства Али аль-Занати встретился с главой миссии Всемирной организации здравоохранения в Ливии Элизабет Гувер.

Они обсудили развитие двустороннего сотрудничества и помощь ВОЗ в борьбе с распространением COVID-19 в североафриканском государстве.

ливия дайджест
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