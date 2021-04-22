Елена Проклова разрыдалась в программе «Секрет на миллион»

Москва, 22 апреля. Актриса Елена Проклова во второй раз пришла к Лере Кудрявцевой в программу «Секрет на миллион». В эфире рыдающая актриса рассказала о пережитом много лет назад горе.

Проклова принимала участие в передачи еще в далеком 2016 году. Тогда в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой она откровенно рассказала о своих романах с известными мужчинами, в числе которых Олег Янковский, Олег Табаков и Андрей Миронов. Звезда кино призналась, что в день своего рождения, 2 сентября, сделала аборт. Она ждала ребенка от Янковского, однако у актера уже была семья.

Проклова сделала не одно шокирующее признание, однако, как оказалось, четыре года назад она не раскрыла главный секрет. По прошествии лет она поняла, что молчать – это неправильно, ведь тайна уничтожила ее без остатка.

«Это очень трудно, когда тебе мало лет, когда ты ничего про это не знаешь! Несчастливая у меня женская судьба…», — рыдая, сообщила актриса в анонсе программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Телеканал НТВ / Prt Scr / Секрет на миллион

По словам 67-летней артистки, боль которую она испытывает многие годы, не дает ей покоя. Звезда, рассказывая о пережитом горе, не смогла сдержать эмоций и прямо в студии разрыдалась. Откровения Прокловой довели телеведущую до истерики. Сначала Лера Кудрявцева не могла произнести ни слова, пытаясь сдержаться, но потом зарыдала вместе с гостьей. О том, что же произошло на самом деле в жизни Прокловой, станет известно 24 апреля в программе «Секрет на миллион».

Недавно в эфире НТВ прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова раскрыла правду о сложных отношениях с родной мамой. Последние годы артистка практически не общается со своей мамой Тамарой Антоновой и не помогает ей финансово.