Стоимость жилого «квадрата» в Крыму выросла до 107 тысяч рублей

Симферополь, 22 апреля. Квартиры на Крымском полуострове подорожали, несмотря на дефицит воды и снижение ввода жилья. Речь идет как о новостройках, так и о «вторичке», заявили эксперты недвижимости.

Покупателей не остановило низкое число ЖК в регионе, подпадающих под действие льготной ипотеки, и девелоперов, работающих по ФЗ-214, отметил гендиректор портала недвижимости Павел Луценко. Клиентов привлекает само наличие льготной программы.

В настоящий момент распродано около 70% существующих новостроек, которые стали дороже, чем год назад, на 18%, добавил эксперт. Квадратный метр за год подорожал до 106 тысяч рублей. Вторичное жилье также не уступает по росту цен: 107 тысяч за «квадрат», 17% за год, сообщает РИА Новости.

Согласно данным, самый дорогой квадратный метр зафиксирован в Ялте — 177 тысяч. Тенденция к росту цен на жилье в Крыму может продержаться, как минимум, до окончания действия льготной ипотеки, ожидают аналитики.

Эксперты рынка жилья ранее рассказали о рисках, которые сопутствуют приобретению жилья. Россиян призывают проверять всю имеющуюся документацию перед совершением большой сделки.