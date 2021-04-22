Песков перенаправил вопрос о незаконных акциях правоохранителям

Москва, 22 апреля. Поводов для оценки прошедших 21 апреля незаконных митингов в российских городах нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, оценивать такие акции должны правоохранительные органы. Так он ответил на вопрос журналистов, обратили ли в Кремле внимание на прошедшие накануне несанкционированные митинги.

«Мне неизвестно о том, что где-то акции проводились в законном режиме, они были скорее незаконные, ибо они не были согласованы», — отметил Песков.

Министерство внутренних дел России ранее призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях и заявило, что будет пресекать любую агрессию и провокации. Генпрокуратура РФ предупредила россиян об ответственности за участие в подобных мероприятиях.

Дмитрий Песков ранее заявлял, что правоохранители при необходимости примут меры в случае незаконных акций. Он напомнил, что призывы к провокациям звучат из-за границы.

Несогласованные акции 21 апреля не нашли поддержки у россиян. По оценке МВД, численность митингующих по всей стране составила не более 15 тысяч человек. При этом организаторы рассчитывали привлечь к незаконным митингам 500 тысяч граждан.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» в 14:00 по московскому времени проведут онлайн-эфир, в ходе которого обсудят прошедшие накануне незаконные акции протеста. Журналисты вместе с приглашенными политологами и социологами проведут анализ ситуации, обсудят действия властей и реакцию общества.