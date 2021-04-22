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В США застрелили беременную девушку, ребенок выжил

Весь мир
В США застрелили беременную девушку, ребенок выжил
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Кэпитол-Хайтс, 22 апреля. Неизвестный застрелил 18-летнюю беременную американку Джин Хинонес в городе Кэпитол-Хайтс, штат Мэриленд. Девушка скончалась от полученных ранений в больнице, сообщил телеканал NBC Washington.

По данным полиции, Хинонес была ранена в 16:45 20 апреля, когда шла с подругой в районе Квин-стрит и Саузерн-авеню. Неизвестный выстрелил ей в грудь. Ее ребенок выжил и находится в «критическом, но стабильном состоянии». Вторая пострадавшая не получила серьезных ранений, ее жизни ничего не угрожает.

Полицейские Кэпитол-Хайтс разыскивают нападавшего.

17 апреля правоохранители застрелили мужчину в городе Портленд, штат Орегон, по их словам, погибший был вооружен. После этого местные жители вышли на акцию протеста.

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