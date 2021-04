В США застрелили беременную девушку, ребенок выжил

Кэпитол-Хайтс, 22 апреля. Неизвестный застрелил 18-летнюю беременную американку Джин Хинонес в городе Кэпитол-Хайтс, штат Мэриленд. Девушка скончалась от полученных ранений в больнице, сообщил телеканал NBC Washington.

A pregnant woman was killed and another woman was injured in a shooting Tuesday in Capitol Heights, Maryland. https://t.co/44EiYjyNhY

По данным полиции, Хинонес была ранена в 16:45 20 апреля, когда шла с подругой в районе Квин-стрит и Саузерн-авеню. Неизвестный выстрелил ей в грудь. Ее ребенок выжил и находится в «критическом, но стабильном состоянии». Вторая пострадавшая не получила серьезных ранений, ее жизни ничего не угрожает.

Homicide Investigation: Detectives are on the scene of a fatal shooting in the area of Quinn Street and Southern Avenue in Capitol Heights. pic.twitter.com/HJlm17h9m8