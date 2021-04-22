Осташко: Клеймо экстремиста создаст ФБК проблему легального финансирования

Леонид Волков и Мария Певчих рассказали о планах реорганизации деятельности структур Алексея Навального в том случае, если их признают экстремистскими. Четких планов на этот счет озвучено не было. По мнению политолога Руслана Осташко, выстраивание работы «обновленных» некоммерческих организаций в будущем может обернуться для представителей несистемной оппозиции новыми проблемами.

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Мосгорсуд намерен провести беседу по иску прокурора о признании иностранных агентов ФБК, ФЗПГ и связанных с ними штабов Навального экстремистскими организациями. В рамках соответствующих процессов будет решаться вопрос о ликвидации НКО, которые, по версии московской прокуратуры, работают на зарубежные центры и занимаются деструктивной деятельностью в отношении РФ и ее граждан.

Если суд признает НКО Навального экстремистскими, то организаторам работы таких объединений может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 282.2 УК РФ («Организация экстремистской деятельности»), а участникам — до шести лет. Наказание за вербовку в такую деятельность карается лишением свободы на срок до восьми лет.

В эфире «Навальный Live» Волков заявил, что команда Навального готовится к выборам в Госдуму. Он заверил, что в случае признания судом всех смежных с основателем ФБК НКО экстремистскими штабы перестанут существовать в нынешнем виде.

«Мы придумаем, как перестроить работу, но никто не сможет работать под вывеской «Штаб Навального», скажем, в Красноярске, Нижнем Новгороде и так далее. <…> Мы сейчас параллельно с организацией митингов над этим много работаем», — добавил соратник Навального.

Комментируя для ФАН данное высказывание, Осташко напомнил, что признание ФБК и смежных с ним структур экстремистскими позволило расставить точки над i во всех вопросах, связанных с Алексеем Навальным. Это значит, что общественность уже не будет испытывать иллюзий по поводу самой персоны Навального.

«В ФБК боятся правды. И как только организации признают экстремистскими, они получат жесткую проблему, к которой они не были готовы — это проблема легализации их финансирования. Потому что одно дело — перечислять донаты условному ФБК, и совсем другое — финансировать экстремистскую организацию. Это уже уголовная статья, и, таким образом, поток пожертвований от малых физических лиц, который у них был, будет практически прекращен», — считает политолог.

В то же время рассчитывать на полную приостановку финансовых потоков не приходится, потому что основное финансирование по-прежнему поступает от «заграничных спонсоров».

«В случае экстремистской организации это будет уже немного другая история. Мы сможем привлекать международные правоохранительные органы, тот же Интерпол, и объявлять в международный розыск людей, которые спонсируют такие организации», — заметил Осташко.

Политолог отметил, что как бы ФБК в будущем ни пытался менять названия юрлиц, все это будет максимально быстро пресекаться и никак им не поможет. В качестве примера он вспомнил историю вакцины «Астразенека», после переименования которой для ее правообладателей ничего не изменилось.

Ранее политолог Владимир Шаповалов предположил, что структуры Навального будут предпринимать усилия по продолжению своей деятельности. В данном случае речь идет только о попытке сменить бренд.