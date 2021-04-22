Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 13:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:41
Певица Катя Лель заявила об инопланетном вторжении на Землю к 2030 году
13:40
Общество
Крымские хирурги описали уникальный способ удаления опухолей предстательной железы
13:38
Общество
Количество рейсов между Москвой и Крымом увеличится в июне
13:36
Экономика
Центробанк понизил курсы доллара и евро к рублю
13:35
Политика
Слова Путина о врагах России в ходе послания вызвали неожиданную реакцию на Западе
13:35
Весь мир
Аналитики зафиксировали ухудшение продовольственного кризиса в Судане
13:35
Происшествия
Обманувших 120 человек организаторов финансовой пирамиды задержали в Москве
13:35
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель высказалась об инопланетном происхождении Елизаветы II
13:33
Спорт
«Манчестер Сити» принес извинения болельщикам за вступление в Суперлигу Европы
13:33
Происшествия
Тела подозреваемых в убийстве найдены в заброшенном доме в Татарстане
13:30
Общество
Крокодил Гена и Мишка появятся в новом выпуске шоу «Маска»
13:29
Технологии
Ракета «Союз-2.1б» установлена на стартовый стол космодрома Восточный
13:28
Общество
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Послание-2021: открывая страну и ее героев
13:26
Общество
В отходы с головой: каковы последствия внедрения мусорной реформы в Перми
13:26
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель начала исцелять людей после встречи с НЛО
13:26
Общество
Более 20 дагестанцев вошли в сборную России на чемпионате Европы по грэпплингу
13:25
Происшествия
Обыски в администрации Евпатории связаны с махинациями с недвижимостью в Крыму
13:19
Происшествия
Суд в Дагестане вынес приговор по делу о финансировании терроризма
13:19
Общество
На «финальную битву» ФБК вышли всего 3,2% россиян из 500 тысяч с «протестного» сайта
13:16
Экономика
Совладелец «Технониколь» указал на отрицательные черты ипотеки
Все новости

Байден рассказал о выделении 300 млн долларов на поддержку Афганистана

Весь мир
Байден рассказал о выделении 300 млн долларов на поддержку Афганистана
Prt Scr youtube.com  /  FRONTLINE PBS | Official

Вашингтон, 22 апреля. Белый дом планирует выделить правительству Афганистана 300 миллионов долларов помощи. С таким заявлением выступил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

«Эта помощь предоставляется сейчас, чтобы продемонстрировать поддержку афганскому народу. Финансирование будет направлено на поддержание и развитие достижений последних 20 лет путем улучшения доступа афганских граждан к основным услугам, содействуя экономическому росту, борьбе с коррупцией и торговлей наркотиков», — пояснил глава американского Госдепа.

В своем заявлении Блинкен упомянул вывод американского контингента из Афганистана. В то же время он отметил, что финансовую помощь еще нужно согласовать с парламентом.

«Президент Джо Байден дал понять: хотя Соединенные Штаты выведут вооруженные силы из Афганистана, наша поддержка страны будет продолжаться. Мы работаем с Конгрессом в рамках нашего обязательства по инвестированию и поддержке афганского народа», — сказал американский дипломат.

Неделю назад Энтони Блинкен посетил Кабул. Появление главного американского дипломата в Афганистане было внезапным. Визит не был объявлен заранее, и произошел менее чем через сутки после того, как Вашингтон и НАТО официально объявили о выводе своих вооруженных сил из этой страны.

Вывод войск

Решение об отзыве вооруженного контингента Международной коалиции было принято на фоне предстоящих переговоров американских властей с талибами в рамках «стамбульской конференции». Встреча еще не состоялась, сейчас движение «Талибан» (запрещено в РФ) заявило, что условием их участия станет вывод иностранных войск с территории Афганистана.

Как пояснил представитель талибов Забиулла Муджахид в своем аккаунте в Twitter, это должно произойти до 1 мая.

«Если соглашение будет нарушено, и иностранные силы не покинут нашу страну в указанный срок, проблемы, безусловно, будут усугубляться, и не выполнившие соглашение будут привлечены к ответственности», — приводит заявление Муджахида Telegram-канал «Афганская голубка».

В свою очередь президент США Джо Байден с 1 мая обязался лишь начать вывод своего контингента. Американцы и их союзники смогут уйти из Афганистана только к 11 сентября.

Военный контингент США в Афганистане
army.mil  / US Army

Эта дата имеет символическое значение, поскольку 11 сентября 2001 года произошел теракт, в результате которого захваченные боевиками «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) самолеты атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. После этого Вашингтон, под предлогом борьбы с терроризмом, вторгся в Афганистан.

В настоящий момент стороны обмениваются заявлениями. «Талибан» выставляет все новые условия для своего участия в переговорах. Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об очередном переносе «стамбульской конференции».

«Мы подумали, что было бы полезно отложить это… Мы проконсультировались с Катаром, США и ООН и решили провести саммит после празднования Рамадана и Курбан-Байрама», — сказал глава МИД Турции.

Источники в группировке «Талибан» в свою очередь раскрыли причины переноса переговоров с Соединенными Штатами. Оказалось, что талибы потребовали от Соединенных Штатов освободить своих заключенных и снять санкции ООН с лидеров террористической организации.

К переговорному процессу уже подключился Пакистан. Исламабад пытается убедить талибов принять участие в «стамбульской конференции». Пакистанская делегация прибывает в Кабул 22 апреля для улучшения двусторонних отношений.

Пока Вашингтон не отреагировал на эти сообщения. Глава Государственного департамента США лишь заявил о намерении выделить Афганистану финансовую помощь. Правда, как оказалось, ее еще нужно согласовать с Конгрессом.

сша афганистан блинкен
Комментировать
Самое популярное
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 154692 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 72588 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 57332 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 47791 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 41370 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Все новости / Весь мир / Байден рассказал о выделении 300 млн долларов на поддержку Афганистана
Рейтинг@Mail.ru