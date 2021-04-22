Байден рассказал о выделении 300 млн долларов на поддержку Афганистана

Вашингтон, 22 апреля. Белый дом планирует выделить правительству Афганистана 300 миллионов долларов помощи. С таким заявлением выступил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

We will provide nearly $300m in additional civilian assistance from @StateDept and @USAID for Afghanistan. This demonstrates our enduring support and desire to see Afghanistan build on the gains of the past 20 years. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 21, 2021

«Эта помощь предоставляется сейчас, чтобы продемонстрировать поддержку афганскому народу. Финансирование будет направлено на поддержание и развитие достижений последних 20 лет путем улучшения доступа афганских граждан к основным услугам, содействуя экономическому росту, борьбе с коррупцией и торговлей наркотиков», — пояснил глава американского Госдепа.

В своем заявлении Блинкен упомянул вывод американского контингента из Афганистана. В то же время он отметил, что финансовую помощь еще нужно согласовать с парламентом.

«Президент Джо Байден дал понять: хотя Соединенные Штаты выведут вооруженные силы из Афганистана, наша поддержка страны будет продолжаться. Мы работаем с Конгрессом в рамках нашего обязательства по инвестированию и поддержке афганского народа», — сказал американский дипломат.

Неделю назад Энтони Блинкен посетил Кабул. Появление главного американского дипломата в Афганистане было внезапным. Визит не был объявлен заранее, и произошел менее чем через сутки после того, как Вашингтон и НАТО официально объявили о выводе своих вооруженных сил из этой страны.

Вывод войск

Решение об отзыве вооруженного контингента Международной коалиции было принято на фоне предстоящих переговоров американских властей с талибами в рамках «стамбульской конференции». Встреча еще не состоялась, сейчас движение «Талибан» (запрещено в РФ) заявило, что условием их участия станет вывод иностранных войск с территории Афганистана.

Как пояснил представитель талибов Забиулла Муджахид в своем аккаунте в Twitter, это должно произойти до 1 мая.

«Если соглашение будет нарушено, и иностранные силы не покинут нашу страну в указанный срок, проблемы, безусловно, будут усугубляться, и не выполнившие соглашение будут привлечены к ответственности», — приводит заявление Муджахида Telegram-канал «Афганская голубка».

В свою очередь президент США Джо Байден с 1 мая обязался лишь начать вывод своего контингента. Американцы и их союзники смогут уйти из Афганистана только к 11 сентября.

army.mil / US Army

Эта дата имеет символическое значение, поскольку 11 сентября 2001 года произошел теракт, в результате которого захваченные боевиками «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) самолеты атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. После этого Вашингтон, под предлогом борьбы с терроризмом, вторгся в Афганистан.

В настоящий момент стороны обмениваются заявлениями. «Талибан» выставляет все новые условия для своего участия в переговорах. Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об очередном переносе «стамбульской конференции».

«Мы подумали, что было бы полезно отложить это… Мы проконсультировались с Катаром, США и ООН и решили провести саммит после празднования Рамадана и Курбан-Байрама», — сказал глава МИД Турции.

Источники в группировке «Талибан» в свою очередь раскрыли причины переноса переговоров с Соединенными Штатами. Оказалось, что талибы потребовали от Соединенных Штатов освободить своих заключенных и снять санкции ООН с лидеров террористической организации.

К переговорному процессу уже подключился Пакистан. Исламабад пытается убедить талибов принять участие в «стамбульской конференции». Пакистанская делегация прибывает в Кабул 22 апреля для улучшения двусторонних отношений.

Пока Вашингтон не отреагировал на эти сообщения. Глава Государственного департамента США лишь заявил о намерении выделить Афганистану финансовую помощь. Правда, как оказалось, ее еще нужно согласовать с Конгрессом.