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Неуловимый и внедорожный: как пользоваться питбайком и нужны ли на него права в 2021 году

Общество
Неуловимый и внедорожный: как пользоваться питбайком и нужны ли на него права в 2021 году
Федеральное агентство новостей  / 

В мире насчитывается великое множество транспортных средств, отличающихся друг от друга по своей стоимости, конструкции, габаритам и предназначению. Особой популярностью в век скоростей и здорового образа жизни пользуется такая традиционная мобильная техника, как мотоциклы, скутеры или мопеды. Относительная простота их обслуживания и управления, а также сходство с велосипедом вызывают у многих желание просто «сеть и поехать», не слишком задумываясь, а нужны ли водительские права на подобные транспортные средства.

Но если о том, что управлять, к примеру, мотоциклом без водительского удостоверения нельзя, знает практически каждый, то вот питбайк — совсем другое дело. О том, к какой категории относится данная техника, что говорит закон по поводу эксплуатации питбайка и можно ли передвигаться на нем без водительского удостоверения, рассказывает юрист Евгения Галкина.

Юрист Евгения Галкина  
Фото из личного архива Евгении Галкиной  / 

Что такое питбайк и является ли он транспортным средством?

Модный в настоящее время питбайк принадлежит к одной из разновидностей семейства мотоциклов. Основной его «специализацией» является внедорожная или, значительно реже,  дорожная езда — в зависимости от комплектации. Первоначально этот вид техники использовался как спортивный инвентарь для мотогонок, возможно, именно поэтому в законе до сих пор для него не предусмотрена та или иная типовая принадлежность среди транспортных средств.

«Так как питбайки официально не принадлежат к транспортным средствам, то для них не изготавливают техпаспортов, которые необходимы для постановки ТС на учет, а также не комплектуют спидометром, габаритами и другим аналогичным оборудованием, — рассказала Евгения Галкина. — Отсюда следует и запрет на использование питбайков на дорогах общего пользования, в том числе на тротуарах и обочинах».

В большинстве случаев питбайк не относится к транспортным средствам
Федеральное агентство новостей  / 

Нужны ли права на питбайк в 2021 году?

Как мы уже выяснили, питбайк не считается транспортным средством, поэтому и права на него, строго говоря, не нужны. Вслед с этим, напомним, идет и запрет на его использование на регулярных дорогах. Кататься на питбайке на специализированных площадках, равно как и по лесам и лугам, вам никто не запретит.

В каких случаях все же возможно получение прав на питбайк?

Впрочем, если вы по тем или иным причинам все же хотите передвигаться на питбайке в городских условиях, можно оформить его как транспортное средство, сделав соответствующий «апгрейд» вашей техники и получив соответствующие документы. В этом случае ответом на вопрос, можно ли без водительской лицензии передвигаться на питбайке, будет однозначное «нет».

При этом вам понадобятся права на питбайк определенной категории: если объем двигателя вашей техники не превышает 50 кубов, а его максимальной доступной скоростью являются 50 км/час, то права должны быть категории М. Права категории А потребуются на питбайк с двигателем от 125 кубов и более.

«Но даже при наличии прав никто не может гарантировать, что вашу технику не заберут на штрафстоянку, хотя в соответствии со статьей 27.13 КоАП подобные «санкции» к питбайку неприменимы», — добавляет Евгения Галкина.

В отличие от мотоциклов, питбайк в большинстве случаев не требует водительского удостоверения
pixabay.com  / 

Можно ли передвигаться на питбайке детям?

Благодаря своим малым габаритам и легкости, питбайк особенно привлекает подростков, а порой его и вовсе именуют «детским». Действительно, при наличии соответствующей экипировки и в условиях загородных трасс на питбайке разрешено ездить даже детишкам в возрасте пяти лет: главное при этом, чтобы родители тщательно следили за безопасностью своего малыша. И, конечно же, нежелательно, чтобы объем двигателя «детского» питбайка превышал 125 кубов.

В городских условиях с питбайком складывается совсем другая ситуация. Объем двигателя в этом случае будет ограничен лишь 50 кубами, причем это необходимо подтвердить соответствующими документами. И, конечно же, подростку потребуются права на питбайк.

«На вопрос, со скольки лет можно получить разрешение на езду на питбайке, закон отвечает так: сделать это может лишь ребенок старше 16 лет. И для этого ему достаточно получить разрешение на вождение мопеда, — заметила Евгения Галкина. — Если же требуется выезд на дорогу общего пользования на питбайке с более объемным двигателем, то это разрешено только с 18-летнего возраста и при наличии в водительском удостоверении открытой категории для управления мотоциклом».

транспорт питбайк
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