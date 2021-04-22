В мире насчитывается великое множество транспортных средств, отличающихся друг от друга по своей стоимости, конструкции, габаритам и предназначению. Особой популярностью в век скоростей и здорового образа жизни пользуется такая традиционная мобильная техника, как мотоциклы, скутеры или мопеды. Относительная простота их обслуживания и управления, а также сходство с велосипедом вызывают у многих желание просто «сеть и поехать», не слишком задумываясь, а нужны ли водительские права на подобные транспортные средства.

Но если о том, что управлять, к примеру, мотоциклом без водительского удостоверения нельзя, знает практически каждый, то вот питбайк — совсем другое дело. О том, к какой категории относится данная техника, что говорит закон по поводу эксплуатации питбайка и можно ли передвигаться на нем без водительского удостоверения, рассказывает юрист Евгения Галкина.

Фото из личного архива Евгении Галкиной /

Что такое питбайк и является ли он транспортным средством?

Модный в настоящее время питбайк принадлежит к одной из разновидностей семейства мотоциклов. Основной его «специализацией» является внедорожная или, значительно реже, дорожная езда — в зависимости от комплектации. Первоначально этот вид техники использовался как спортивный инвентарь для мотогонок, возможно, именно поэтому в законе до сих пор для него не предусмотрена та или иная типовая принадлежность среди транспортных средств.

«Так как питбайки официально не принадлежат к транспортным средствам, то для них не изготавливают техпаспортов, которые необходимы для постановки ТС на учет, а также не комплектуют спидометром, габаритами и другим аналогичным оборудованием, — рассказала Евгения Галкина. — Отсюда следует и запрет на использование питбайков на дорогах общего пользования, в том числе на тротуарах и обочинах».

Федеральное агентство новостей /

Нужны ли права на питбайк в 2021 году?

Как мы уже выяснили, питбайк не считается транспортным средством, поэтому и права на него, строго говоря, не нужны. Вслед с этим, напомним, идет и запрет на его использование на регулярных дорогах. Кататься на питбайке на специализированных площадках, равно как и по лесам и лугам, вам никто не запретит.

В каких случаях все же возможно получение прав на питбайк?

Впрочем, если вы по тем или иным причинам все же хотите передвигаться на питбайке в городских условиях, можно оформить его как транспортное средство, сделав соответствующий «апгрейд» вашей техники и получив соответствующие документы. В этом случае ответом на вопрос, можно ли без водительской лицензии передвигаться на питбайке, будет однозначное «нет».

При этом вам понадобятся права на питбайк определенной категории: если объем двигателя вашей техники не превышает 50 кубов, а его максимальной доступной скоростью являются 50 км/час, то права должны быть категории М. Права категории А потребуются на питбайк с двигателем от 125 кубов и более.

«Но даже при наличии прав никто не может гарантировать, что вашу технику не заберут на штрафстоянку, хотя в соответствии со статьей 27.13 КоАП подобные «санкции» к питбайку неприменимы», — добавляет Евгения Галкина.

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Можно ли передвигаться на питбайке детям?

Благодаря своим малым габаритам и легкости, питбайк особенно привлекает подростков, а порой его и вовсе именуют «детским». Действительно, при наличии соответствующей экипировки и в условиях загородных трасс на питбайке разрешено ездить даже детишкам в возрасте пяти лет: главное при этом, чтобы родители тщательно следили за безопасностью своего малыша. И, конечно же, нежелательно, чтобы объем двигателя «детского» питбайка превышал 125 кубов.

В городских условиях с питбайком складывается совсем другая ситуация. Объем двигателя в этом случае будет ограничен лишь 50 кубами, причем это необходимо подтвердить соответствующими документами. И, конечно же, подростку потребуются права на питбайк.