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Аналитики прогнозируют укрепление рубля и снижение цен на нефть

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 13:13
Экономика
Аналитики прогнозируют укрепление рубля и снижение цен на нефть
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 22 апреля. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Накануне, 21 апреля, цена на нефть снизилась до 65 долларов. Утром в четверг она торговалась чуть ниже, но днем снова вернулась на уровень 65 долларов.

Аналитики прогнозируют укрепление рубля и снижение цен на нефть
Федеральное агентство новостей  / 

По словам аналитиков, цены на нефть находятся под небольшим давлением очередного рекорда заражений в Индии. Страна является третьим крупнейшим импортером нефти в мире, к тому же в Индии производят вакцины. Кроме того, негативным фактором стали данные по запасам сырой нефти в США: при ожидании снижения на 3 млн баррелей они выросли на 600 тысяч баррелей.

«Большая вероятность, что цены на нефть продолжат падать. Уровень поддержки находится на отметке в 63 доллара, поэтому сегодня нефть может переползти в диапазон 63–65», — считают эксперты.

На стоимость нефти влияют системные факторы, подчеркнули экономисты. Статистика из Китая по росту трафика и загрузки НПЗ поддерживает цены на нефть. Таким образом, на них может повлиять позитив, связанный со снятием карантина и открытием авиаперелетов, или негатив из-за роста числа заражений. ОПЕК пока никаких комментариев не дает, но 28 апреля обозначит свою позицию по ситуации на рынке нефти.

Золото

Аналитики прогнозируют укрепление рубля и снижения цен на нефть
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Экономисты обратили внимание, что золото пытается превысить отметку в 1800 долларов за унцию и перейти в диапазон 1820. В четверг оно достигло уровня 1798, а к середине дня стало корректироваться до 1792.

Кроме того, доллар на валютном рынке слабеет, доходность американских облигаций ползет вниз. Эксперты напомнили, что в четверг пройдет конференция Европейского Центрального банка, от нее будет зависеть динамика евро.

«Если ЕЦБ обозначит позитив в отношении европейской экономики, то это усилит рост евро и ослабление доллара. Это будет позитивно для золота, оно пробьет отметку в 1800. Пока все факторы складываются так, что это должно произойти», — заявили эксперты.

Курс рубля

Аналитики прогнозируют укрепление рубля и снижение цен на нефть
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В среду вечером рубль остановился на отметке 76,6 за доллар, а в четверг утром пытался укрепиться и торговался на уровне 76,4–76,5. Экономисты констатировали слабую направленность на укрепление рубля.

Основной фактор курса рубля — завтрашнее заседание Центробанка и ожидания повышения процентной ставки.

«Рубль будет плавно пытаться укрепиться. Пока первая отметка 76, дальше диапазон 75,5–76», — отметили эксперты.

Аналитики не исключили, что в преддверии заседания рубль может дойти до отметки 76, но для дальнейшего укрепления нужен еще позитив, связанный с геополитикой. Установление диапазона 75–77 наиболее вероятно, считают эксперты.

нефть россия экономика доллар золото рубль
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