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Экономист рассказал, во что выгоднее инвестировать материнский капитал

Экономика
Экономист рассказал, во что выгоднее инвестировать материнский капитал
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Порядка 2,2 млн семей с детьми все еще не воспользовались материнским капиталом, но готовы сделать это в будущем. О том, как грамотно распорядиться социальным пособием и не потерять полученные за рождение ребенка средства, рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

По словам эксперта, самый популярный способ расходования субсидии в настоящее время — улучшение жилищных условий. Так предпочитают тратить средства 78% россиян. На втором месте — ежемесячная выплата на текущие нужды. При этом, подчеркнул специалист, подавляющее число семей не рассматривают материнский капитал как инвестицию.

Экономист рассказал, во что выгоднее инвестировать материнский капитал
pixabay.com  / 

Среди причин, сдерживающих спрос на специальные банковские и брокерские продукты, экономист назвал устойчивую тенденцию падения реальных располагаемых доходов граждан. Вместе с тем, отметил Дмитрий Десятниченко, именно вложения в активы компаний могли бы принести семьям с детьми стабильный дополнительный заработок в будущем.

«Конечно, эта идея требует тщательнейшей проработки, потому что инвестирование всегда подразумевает риски. Однако при грамотном выборе момента приобретения пакетов акций (здесь помогут финансовые консультанты и открытая аналитика) и длительном периоде владения (от двух лет) вероятность потерь значительно падает, а возможность увеличения среднегодовой прибыли, наоборот, возрастает», – заявил Десятниченко.

Экономист рассказал, во что выгоднее инвестировать материнский капитал
Федеральное агентство новостей  / 

Экономист напомнил о тех родителях, которые за прошедшие 14 лет так и не воспользовались маткапиталом. Количество таких семей сейчас превышает два миллиона.

«Нежелание распоряжаться средствами здесь и сейчас можно объяснить привычкой откладывать на черный день. Но, поскольку данная субсидия стала индексироваться совсем недавно, я бы не рекомендовал мамам и папам рассчитывать, что они смогут потратить капитал в отдаленном будущем. Вполне возможно, что к моменту взросления ребенка или к наступлению вашей старости эти деньги уже поглотит инфляция», – констатировал доцент.

Ранее юрист Евгения Галкина рассказала, какие выплаты ждут россиян в 2021 году при рождении второго ребенка.

материнский капитал инвестиции материнство
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